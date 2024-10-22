В России из-за атаки БпЛА занялись спиртзаводы: взрывы раздавались в шести областях (фото, видео)

В Тульской области под ударом оказались два спиртзавода, в Тамбовской — предприятие "Биохим". Российское Минобороны отчиталось об "успешной" работе ПВО.

Related video

Во вторник ночью, 22 октября, в ряде областей Российской Федерации прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. ПВО в течение ночи якобы уничтожила 18 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Тульской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, 11 БпЛА сбили над территорией Брянской области, 3 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Курской области и по одному над территориями Тульской и Орловской областей.

Взрывы в России

Около трех часов ночи в Ефремове Тульской области местные жители писали о пожаре после взрывов. Через несколько минут было снова громко. Люди заявили об атаке на ТЭЦ и завод синтетического каучука.

Ситуацию прокомментировал губернатор Дмитрий Миляев.

"Сегодня ночью на территории Тульской области подразделения ПВО министерства обороны РФ пресекли атаку БПЛА ВСУ", — написал он.

По его словам, пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в Лужковском Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет.

Всю ночь атаковали дроны и Брянскую область. Два беспилотника частично повредили кровлю нежилого здания и котельной. Губернатор Александр Богомаз заявил о сбитии 9 БпЛА.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на предприятии "Биохим" в городе Рассказово Тамбовской области, вероятно, в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Максим Егоров.

Последствия удара по заводу "Биохим" в Тамбовской области Фото: Соцсети

По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели в течение часа потушили пожар.

Отметим, Минобороны РФ об атаке на Тамбовскую область в своем сообщении не упоминало.

Напомним, 10 октября дроны атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея.

9 октября беспилотники атаковали российский город Ейск, где расположен военный аэродром