На украинской САУ 2С7 "Пион" заметили деталь с тепловизором: в чем суть решения (фото)

Установка тепловизора может показаться неочевидным решением, отметили специалисты, так как самоходка находится в 10-15 км от линии фронта. Но такое улучшение предоставляет ряд преимуществ.

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В сети появились фотографии, свидетельствующие о том, что украинские артиллеристы начали устанавливать тепловизионные камеры на самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С7 "Пион". Обозреватели немецкого издания Hartpunkt заметили, что оборудование размещено в передней части корпуса машины, что улучшает обзор механика-водителя.

На первый взгляд установка тепловизора на 2С7 "Пион" может показаться неочевидным решением, поскольку эти САУ ведут огонь с позиций, находящихся на удалении 10–15 км от линии фронта. Однако, как отмечает немецкие обозреватели, такой апгрейд способен обеспечить несколько преимуществ.

САУ 2С7 "Пион" с установленным тепловизором Фото: Открытые источники

Во-первых, тепловизор помогает механикам-водителям при передвижении в темное время суток, исключая необходимость использования фар. Это снижает вероятность обнаружения техники противником.

Во-вторых, камеры позволяют своевременно выявлять угрозы в прифронтовой зоне, включая группы диверсантов или засады. Это повышает безопасность передвижения техники даже вдали от основной линии боевых действий.

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Наконец, тепловизор может защитить от атак российских FPV-дронов-камикадзе, которые противник заблаговременно "припарковывает" в режиме ожидания в прифронтовых районах. Такие дроны активируются при появлении целей, однако тепловизионные камеры способны обнаружить их заранее.

В заключение аналитики отметили, что опыт показывает, что тепловизоры не только обеспечивают ведение боя в темное время суток, но и помогают эффективнее обнаруживать угрозы днем. Причем в будущем развитие искусственного интеллекта может позволить автоматизированно классифицировать обнаруженные источники тепла, что еще больше повысит точность и скорость принятия решений на поле боя.

Напомним, 13 января глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о передаче Украине первой из 54 колесных самоходных гаубиц RCH 155. В связи с этим некоторые эксперты выразили сомнения по поводу эффективности новых САУ, в частности, в плане долговечности и надежности артсистемы.