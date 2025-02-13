Під Кураховим "назріває біда": військкор попередив про тиск ЗС РФ, деталі (карта)

Лінія фронту на Курахівському напрямку змістилась на 5 км на захід і бійці ЗСУ мають проблему з евакуацією, повідомив військовий кореспондент Борис Мірошников.

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Збройні сили Російської Федерації тиснуть на українські підрозділи, які тримають оборону біля Курахового. Лінія боїв зсунулась до села Улакли. Ворог рухається трасою N-15 і підбирається до Костянтинополя. Про бої на Донбасі військовий кореспондент Богдан Мірошников написав у Telegram-каналі.

Увечері 13 лютого Мірошников попередив, що під Кураховим "назріває біда". З його слів, росіяни окупували село Дачне і пересунули лінію боїв до Улакли. Далі — населений пункт Костянтинопіль, зауважив він. У дописі військкора також розповідається про проблеми з евакуацією бійців ЗСУ.

"Є накати на Костянтинопіль. Організація еваку — як повезе. В основному, відсутня", — написав Мірошников.

Бої на Донбасі - Мірошников про Курахове 13 лютого Фото: Скриншот

Бої на Донбасі — деталі станом на 13 лютого

На онлайн-карті бойових дій DeepState поки що не позначено зміщення лінії фронту, про яку повідомив Мірошников. Бачимо, що від Дачного до Улакли ворог прорвався на 5 км на захід дорогою N-15. Далі ще 1-2 км — і Костянтинопіль. Також видно російський "язик", який тягнеться північніше даного населеного пункту: спрямований від Андріївки до Олексіївки вздовж річки Вовча.

Бої на Донбасі - лінія фронту під Кураховим 13 лютого Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ від 13 лютого ідеться про те, що найбільше штурмів ЗС РФ відбулось на Покровському напрямку — 35 шт. Також командування доповіло, що українські бійці знешкодили 229 російських солдатів та сумарно близько 40 од. військової техніки різних типів.

9 лютого про просування росіян під Кураховим повідомили аналітики DeepState. Згідно з даними аналітиків, ЗС РФ вдалось дістатись до Андріївки — села, від якого до дороги N-15 та Костянтинополя близько 1-2 км.

Зазначимо, 13 лютого боєць ЗСУ з позивним "Алекс" розповів про дефіцитну бронетехніку, яку росіяни кинули в атаку на Покровському напрямку. З його слів, ЗС РФ застосували бронемашину піхоти, танк, а також легкові автомобілі та мотоцикли. Російська атака не вдалась: ворог втратив 200-300 осіб, повідомив військовий.

Нагадуємо, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив успіхи ЗСУ під Покровськом та назвав полк, причетних до цього успіху. Тим часом 7 лютого військовий експерт Ігор Козій проаналізував ситуацію на фронті і пояснив, якими можуть бути подальші плани ЗС РФ.