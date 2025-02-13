Російські війська під Покровськом пустили в хід дефіцитну бронетехніку, — боєць

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", війська РФ у районі Новоєлизаветівки намагалися штурмувати позиції України за допомогою покинутої техніки. Використовували танк, БТР, легкові автомобілі та мотоцикли.

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Російські війська продовжують вводити в бій дефіцитну бронетехніку на Покровському напрямку. Про це повідомив лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс".

"Напередодні російські війська в районі Новоєлізаветівки намагалися штурмувати наші позиції за допомогою закинутої техніки, а саме танка, БТРа, легкових автомобілів і мотоциклів. Піхота майже вся 200-300. Танчик знищено, БТР знищено, легковий автомобіль також знищено", — йдеться в публікації.

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Покровський напрямок: відбили 34 штурми

Генштаб ЗСУ повідомив про 34 атаки на Покровському напрямку.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звіряче, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко", — ідеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що в нещодавній публікації The Telegraph йшлося про те, що Україна переможе, якщо утримає Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп висловився про відновлення кордонів України до 2014 року.