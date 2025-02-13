Российские войска под Покровском пустили в ход дефицитную бронетехнику, — боец

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", войска РФ в районе Новоелизаветовки пытались штурмовать позиции Украины с помощью оброненной техники. Использовали танк, БТР, легковые автомобили и мотоциклы.

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Российские войска продолжают вводить в бой дефицитную бронетехнику на Покровском направлении. Об этом сообщил лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс".

"Накануне российские войска в районе Новоелизаветовки пытались штурмовать наши позиции с помощью оброненной техники, а именно танка, БТРа, легковых автомобилей и мотоциклов. Пехота почти вся 200-300. Танчик уничтожен, БТР уничтожен, легковой автомобиль также уничтожен", — говорится в публикации.

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Покровское направление: отразили 34 штурма

Генштаб ВСУ сообщил о 34 атаках на Покровском направлении.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверевое, Надеевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко", — говорится в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Напомним, что в недавней публикации The Telegraph говорилось о том, что Украина победит, если удержит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр.

Также сообщалось, что Дональд Трамп высказался о восстановлении границ Украины до 2014 года.