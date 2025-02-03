ВС РФ замаскировали танк под часть леса: обмануть защитников не удалось, — Forbes (видео)

Российские захватчики собственноручно усилили старый танк, построив себе из него бронированную штурмовую машину. Однако чудо-техника не выдержала одного рокового удара.

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Российские оккупанты создали бронированную штурмовую машину, наварив на старый танк тонкий металл и прикрепив к нему бревна. Чудо-техника отправилась в район поселка Великая Новоселка в Донецкой области, но прослужила врагу недолго. Об этом 2 февраля сообщили в Forbes.

Захватчики сконструировали цистерну из бревен, чтобы защитить одну из своих машин. Эстонский аналитик WarTranslated сообщил, что атаки БПЛА техника выдержала, но удары современной артиллерии — нет. ВСУ зафиксировали машину, обездвиженную и брошенную посреди грунтовой дороги, в районе Большой Новоселки.

Выносливость "деревянного танка" в условиях атаки беспилотников сравнили с Leopard 1A5, который выдержал не менее 8 ударов БПЛА перед тем, как получил катастрофические повреждения. Слои дополнительной брони способны притупить эффект FPV-дронов и их взрывных зарядов. Однако артиллерийский снаряд она остановить не способна.

Отмечается, что штурмовую машину бойцы ВС РФ построили собственноручно, с гордостью похваставшись своей работой. К танку прикрепили металлические борта, покрытые толстой резиной. Между бронированной капсулой и внешней решетчатой броней они разместили бревна, а крышу сварили листовым металлом. Двери на петлях также укрепили — кирпичами.

"Всей этой брони было достаточно, чтобы отбить беспилотники FPV, которые летают всего несколько десятков миль в час и часто поражают свои цели с боков. Но артиллерийские снаряды летят почти вертикально со скоростью милю в секунду — и могут пробить верхнюю броню автомобиля, которая обычно самая тонкая", — пояснили в издании.

Однако, как сообщается, жертва не была напрасной. Наступление ВС РФ дало результат, Великая Новоселка — захвачена врагом. Войдя в поселок и укрепив над ним контроль, оккупанты продолжили движение на север и запад. 2 февраля утром Россия устроила масштабный штурм с участием около 20 машин, но 7 из них были подбиты и операция провалилась.

Великая Новоселка на карте боевых действий Фото: Deep State

Напомним, OSINT-исследователь Special Kherson Cat сообщал о новой "лютой" БМП, укрепленной с помощью железа, дров и пучков проволоки. Отмечалось, что машина находится в районе Часового Яра.

Ночью на 3 февраля Россию атаковали десятки БПЛА. В одном из городов прогремели около 50 взрывов и исчез свет в нескольких районах, под ударом оказались вражеские заводы.