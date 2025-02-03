ЗС РФ замаскували танк під частину лісу: обманути оборонців не вдалося, — Forbes (відео)

Російські загарбники власноруч посилили старий танк, побудувавши собі з нього броньовану штурмову машину. Однак диво-техніка не витримала одного фатального удару.

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Російські окупанти створили броньовану штурмову машину, наваривши на старий танк тонкий метал і прикріпивши до нього колоди. Диво-техніка відправилась в район селища Велика Новосілка на Донеччині, але прослужила ворогу недовго. Про це 2 лютого повідомили у Forbes.

Загарбники сконструювали цистерну з колод, щоб захистити одну зі своїх машин. Естонський аналітик WarTranslated повідомив, що атаки БПЛА техніки витримала, але удари сучасної артилерії — ні. ЗСУ зафіксували машину, знерухомлену й кинуту посеред ґрунтової дороги, в районі Великої Новосілки.

Витривалість "дерев’яного танка" в умовах атаки безпілотників порівняли з Leopard 1A5, який витримав щонайменше 8 ударів БПЛА перед тим, як отримав катастрофічні ушкодження. Шари додаткової броні здатні притупити ефект FPV-дронів та їхніх вибухових зарядів. Однак артилерійський снаряд вона зупинити не здатна.

Зазначається, що штурмову машину бійці ЗС РФ побудували власноруч, з гордістю похизувавшись своєю роботою. До танку прикріпили металеві борти, покриті товстою гумою. Між броньованою капсулою і зовнішньою ґратчастою бронею вони розмістили колоди, а дах зварили листовим металом. Двері на петлях також укріпили — цеглою.

"Усієї цієї броні було достатньо, щоб відбити безпілотники FPV, які літають лише кілька десятків миль на годину і часто вражають свої цілі з боків. Але артилерійські снаряди летять майже вертикально зі швидкістю милю за секунду — і можуть пробити верхню броню автомобіля, яка зазвичай найтонша", — пояснили у виданні.

Однак, як повідомляється, жертва не була марною. Наступ ЗС РФ дав результат, Велика Новосілка — захоплена ворогом. Увійшовши в селище й зміцнивши над ним контроль, окупанти продовжили рух на північ і захід. 2 лютого вранці Росія влаштувала масштабний штурм за участю приблизно 20 машин, але 7 з них були підбиті й операція провалилась.

Велика Новосілка на мапі бойових дій Фото: Deep State

Нагадаємо, OSINT-дослідник Special Kherson Cat повідомляв про нову "люту" БМП, укріплену за допомогою заліза, дров і пучків дроту. Зазначалось, що машина перебуває в районі Часового Яру.

Вночі на 3 лютого Росію атакували десятки БПЛА. В одному з міст прогриміли приблизно 50 вибухів і зникло світло в кількох районах, під ударом опинились ворожі заводи.