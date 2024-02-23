Під Авдіївкою ЗСУ втратили рідкісну штурмову машину M1150 Assault Breacher, — ЗМІ (фото)

Це перша підтверджена втрата такої штурмової машини 47-ї ОМБр. Наприкінці минулого року США негласно передали Україні як мінімум одну, а можливо, цілих шість штурмових M1150.

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Україна втратила лише кілька одиниць бронетехніки в Авдіївці, натомість одна з втрат була досить болючою для Сил оборони — це рідкісна інженерна машина M1150 Assault Breacher американського виробництва Про це повідомляє Forbes.

На відео, знятому російським безпілотником і опублікованому в мережі в четвер, 22 лютого, видно, як український екіпаж залишає свою машину, а російський боєприпас її вражає, якщо не знищує повністю.

Це перша підтверджена втрата штурмової машини M1150. Наприкінці минулого року Сполучені Штати негласно передали Україні щонайменше одну, а можливо, цілих шість штурмових M1150.

Assault Breacher — 55-тонна машина розмінування та розчищення перешкод із бронекорпусом танка М1 Abrams, мінним плугом і пусковими установками для розмінування.

Екіпаж із двох осіб штурмової машини M1150 вартістю 4 млн доларів може викопувати й безпечно підривати заглиблені міни, засипати траншеї та викопувати протитанкові загородження, а потім відзначати крихітними прапорцями безпечну смугу для руху танків і бойових машин. Усе це можна робити, не виходячи з бронемашини.

Assault Breacher — одна з найбільш захищених і універсальних машин для прориву мінних полів у світі. Пара таких машин виконує ту саму роботу, для якої знадобилося б чотири, або навіть п'ять-шість менш універсальних систем, як-от бульдозери та екскаватори.

"Командири на місцях кажуть, що [Assault Breacher] забезпечує кращий захист, ніж обладнання, яке вони зараз використовують або використовували раніше", — сказав Рендалл Флек, директор компанії Pearson, що виробляє плуги для цієї системи.

Але, попри всю захищеність, штурмова машина отримала пошкодження в районі Степового, можливо від розриву міни.

Пошкоджена інженерна машина M1150

Знерухомлена і залишена просто неба вона стала легкою здобиччю російської артилерії тощо.

Судячи з усього, Assault Breacher належала 47-й механізованій бригаді української армії, яка утримує оборону на захід від Степового. В арсеналі 47-ї бригади — найкращі з важких машин західного виробництва, такі як М2 Bradley.

Журналісти зазначають, що втрата штурмового проривника виснажує інженерний батальйон 47-ї бригади всього через кілька місяців після того, як батальйон відновив свої можливості.

За звичайних обставин Сполучені Штати могли б просто замінити втрачену техніку. Але обставини незвичайні, бо проросійські республіканці в Конгресі США блокують подальшу допомогу. Нових автомобілів немає, і, що ще важливіше, нових артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, що, за словами військового експерта Костянтина Машовця, на Бахмутському напрямку назріває нова Авдіївка.

Також повідомлялося, що, за словами ветерана АТО і військового експерта Євгена Дикого, з Придністров'ям впорається навіть ТрО Одеси.