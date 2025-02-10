РФ йде в піхотні й механізовані штурми на Курахівському напрямку: де найнебезпечніше

Минулого року Курахівський напрямок був пріоритетним для ворога. РФ продовжує наступати на цій ділянці, попри активізацію в районі Покровська. Фокус зʼясував, що відбувається в районі Курахового, та наскільки цей фронт важливий для РФ.

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На Донбасі продовжуються запеклі битви за українську територію. За словами військовослужбовця, командира взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслава Бунятова з позивним "Осман", на Курахівському напрямку в районі в Зеленівки російські військові штурмували позиції Сил оборони піхотою протягом 8–9 лютого.

"З великими втратами змогли зайняти пару позицій. Це село вже заслуговує звання героя", — сказав Станіслав Бунятов.

Він наголосив, що вранці 10 лютого росіяни "полізли технікою в мангалах" в напрямку Зеленівки та Улаклів. Проте українські бійці дають противнику відсіч. Крім цього, важко і в Андріївці, за словами бійця, адже там росіян "як тарганів у радянському гуртожитку".

Своєю чергою лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зауважив, що правий фланг кишені в районі Зеленівки впевнено тримають десантники.

"Респект хлопцям, які зараз там, адже у свій час вони не лише витримали натиск, забезпечуючи стійкість флангу, але й контрнаступальними діями відбили Зеленівку", — заявив офіцер.

Курахівський напрямок: що відбувається на фронті

Співзасновник DeepState Роман Погорілий детальніше розповів Фокусу про Курахівський напрямок. Так, у районі Зеленівки спостерігалася постійна активність. Противник намагався просочуватися через позиції українських військових. Після взяття населеного пункту Янтарне ворог намагається лізти в бік Дачного та Улаклів.

"Улакли — це у ворога додатковий напрямок, щоб прориватися до Андріївки. Перед цим він накопичував свої сили, зокрема, піхоту. Зараз провів ще більші накопичення і намагається їх реалізовувати десь активніше, а десь не так активно", — сказав Роман Погорілий.

Він наголосив, що на тій ділянці фронту все "мінливо", а ворожа активність проявлялася завжди — десь більше, а десь менше.

Військовий аналітик Павло Нарожний пояснив у розмові з Фокусом, що ситуація, коли противник атакує Курахівський напрямок піхотними штурмами, а потім механізовано, справу не змінює та не означає інтенсифікацію.

37-ма бригада морської піхоти відбиває російські штурми на Курахівському напрямку Фото: Getty Images

"Росіяни постійно пробують різні тактики, вони по-різному атакують. Це не означає, що якась іде інтенсифікація. Можливо, у них просто раніше не було цієї техніки, не було, чим атакувати", — повідомив він.

За словами аналітика, такі дії ніяких змін на цій ділянці не приносять. У такий спосіб ЗС РФ мацають, шукають шпаринку, де потім активніше атакувати.

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов повідомив Фокусу, що поблизу Улаклів йдуть бої, там зосереджені дії ворожої армії.

"Ситуація залишається дуже складною, бо ворог намагається перерізати трасу М-14, яка йде від Запоріжжя на Донецьк через Курахове. Виступ є, але питання часу, скільки ми ще будемо тримати під контролем, бо надто багато проблем", — наголосив Владислав Селезньов.

Також бої йдуть в Андріївці, на напрямку Зеленівки, РФ тисне на Костянтинопіль. Експерт вважає, що росіяни в такий спосіб хочуть захлопнути лещата в напівоточення навколо українського гарнізону, який зосереджений у районі Дачного.

За словами колишнього співробітника СБУ, військового експерта Івана Ступака, Росія — інертна країна, яка швидко не може переналаштуватися та змінити напрямок руху. Так у листопаді–грудні 2024 року Курахівський напрямок для РФ був пріоритетним. Зокрема, за місяць могло відбутися до 1400 боєзіткнень, коли на іншому — 300, порівняв експерт.

"Зараз для росіян Курахівський напрямок пріоритетом залишається, так само як і Покровськ. Плюс додається ще Купʼянськ, там вимальовується дуже неприємна ситуація для нас, і є певні просування у росіян", — пояснив Фокусу Іван Ступак.

Важливість Курахівського напрямку для ворога: мета РФ

Погорілий наголосив, що ЗС РФ мають на меті захопити всю Донецьку область. Тоді як Курахівський напрямок ворог постійно штурмує малими групами піхоти. Рідше за допомогою різної техніки, а саме від легкових автомобілів до БМП і танків.

ЗС РФ намагаються взяти під контроль всю територію Донецької області, зазначив Селезньов. Після захоплення Курахового, окупанти продовжують йти на захід.

Павло Нарожний зауважив, що Курахівський напрямок, як і весь фронт у Донецькій області, важливий для ворога.

Курахівський напрямок — це один із флангів, куди й намагаються тиснути окупанти Фото: Getty Images

"Вони не можуть пробитися у Покровськ з лоба, і вони роблять спроби пройти через фланги. Чому? Тому що на Покровському напрямку стоїть дуже потужна, серйозна бригада морської піхоти. Ворог там успіху не має вже дуже давно. Але, на жаль, ми не можемо забезпечити всю лінію фронту і розставити такі підрозділи й залишити без якихось шпаринок інші ділянки фронту", — сказав військовий аналітик.

Він уточнив, що Курахівський напрямок — це один із флангів, куди й намагаються тиснути окупанти.

Експерт розповів, що Покровськ — це великий транспортний хаб, через який проходить автодорога, залізнична дорога. Місто є важливим, але дорогу до нього можна перерізати на будь-якій ділянці. Адже де б це не зробити — вантажі не зможуть йти далі. Зокрема, біля Єлизаветівки, де противник найближче підійшов до цієї дороги.

Проте українські бійці тримають оборону та не пропускають ворога. Натомість, якщо росіяни прорвуть один із флангів, то це означатиме те, що місто Покровськ буде відрізане від постачання. У результаті вже буде лише питанням часу, скільки воно зможе втриматися.

"Ворог робить усе для того, щоб обрізати логістику на цій ділянці фронту. І тому вони рвуться по флангах, щоб обійти Покровськ, захопити його й обрізати логістику на Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр", — підсумував Нарожний.

Ступак повідомив, що на Курахівському напрямку росіяни використовують тактику котлів, намагаються обходити з різних боків. Крім цього, вони користуються тим, що зараз Україна виснажена в Курській області, де розпочався новий наступ.

"Усі радіють з цього, але ж ніхто не замислюється, що військові та техніка з повітря не народжуються. Для того, щоб вони з'явилися в Курській області, їх треба звідкись забрати. Знову підказка — там де у нас починають активно просідати фронти, звідти, найімовірніше, було забрано певну кількість військовослужбовців. Наші військові кажуть, що людей не вистачає. Де вони? Вони в Курську, техніка в Курськ теж поїхала", — додав колишній співробітник СБУ.

Нагадаємо, вночі 9 лютого аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися в Донецькій області. Зокрема, противник мав успіхи поблизу трьох населених пунктів — Запоріжжя, Зеленівки та в Андріївці.

8 лютого боєць Станіслав Бунятов розповів, що українські військові тримають оборону в селищі Удачне Покровського району на Донбасі. За його словами, росіяни, які діставалися передових українських позицій, були змушені здаватися у полон.