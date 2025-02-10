РФ идет в пехотные и механизированные штурмы на Кураховском направлении: где опаснее всего

В прошлом году Кураховское направление было приоритетным для врага. РФ продолжает наступать на этом участке, несмотря на активизацию в районе Покровска. Фокус выяснил, что происходит в районе Курахово, и насколько этот фронт важен для РФ.

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На Донбассе продолжаются ожесточенные сражения за украинскую территорию. По словам военнослужащего, командира взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислава Бунятова с позывным "Осман", на Кураховском направлении в районе в Зеленовки российские военные штурмовали позиции Сил обороны пехотой в течение 8–9 февраля.

"С большими потерями смогли занять пару позиций. Это село уже заслуживает звания героя", — сказал Станислав Бунятов.

Он отметил, что утром 10 февраля россияне "полезли техникой в мангалах" в направлении Зеленовки и населенного пункта Улаклы. Однако украинские бойцы дают противнику отпор. Кроме этого, трудно и в Андреевке, по словам бойца, ведь там россиян "как тараканов в советском общежитии".

В свою очередь лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что правый фланг кармана в районе Зеленовки уверенно держат десантники.

"Респект ребятам, которые сейчас там, ведь в свое время они не только выдержали натиск, обеспечивая устойчивость фланга, но и контрнаступательными действиями отбили Зеленовку", — заявил офицер.

Кураховское направление: что происходит на фронте

Соучредитель DeepState Роман Погорелый подробнее рассказал Фокусу о Кураховском направлении. Так, в районе Зеленовки наблюдалась постоянная активность. Противник пытался просачиваться через позиции украинских военных. После взятия населенного пункта Янтарное враг пытается лезть в сторону Дачного и Улаклов.

"Улаклы — это у врага дополнительное направление, чтобы прорываться к Андреевке. Перед этим он накапливал свои силы, в частности, пехоту. Сейчас провел еще большие накопления и пытается их реализовывать где-то активнее, а где-то не так активно", — сказал Роман Погорелый.

Он отметил, что на том участке фронта все "изменчиво", а вражеская активность проявлялась всегда — где-то больше, а где-то меньше.

Военный аналитик Павел Нарожный объяснил в разговоре с Фокусом, что ситуация, когда противник атакует Кураховское направление пехотными штурмами, а затем механизированно, дело не меняет и не означает интенсификацию.

37-я бригада морской пехоты отражает российские штурмы на Кураховском направлении Фото: Getty Images

"Россияне постоянно пробуют разные тактики, они по-разному атакуют. Это не означает, что какая-то идет интенсификация. Возможно, у них просто раньше не было этой техники, не было, чем атаковать", — сообщил он.

По словам аналитика, такие действия никаких изменений на этом участке не приносят. Таким образом ВС РФ щупают, ищут лазейку, где потом активнее атаковать.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев сообщил Фокусу, что вблизи Улаклов идут бои, там сосредоточены действия вражеской армии.

"Ситуация остается очень сложной, потому что враг пытается перерезать трассу М-14, которая идет от Запорожья на Донецк через Курахово. Выступление есть, но вопрос времени, сколько мы еще будем держать под контролем, потому что слишком много проблем", — подчеркнул Владислав Селезнев.

Также бои идут в Андреевке, на направлении Зеленовки, РФ давит на Константинополь. Эксперт считает, что россияне таким образом хотят захлопнуть тиски в полуокружении вокруг украинского гарнизона, который сосредоточен в районе Дачного.

По словам бывшего сотрудника СБУ, военного эксперта Ивана Ступака, Россия — инертная страна, которая быстро не может перестроиться и изменить направление движения. Так в ноябре–декабре 2024 года Кураховское направление для РФ было приоритетным. В частности, за месяц могло произойти до 1400 боестолкновений, когда на другом — 300, сравнил эксперт.

"Сейчас для россиян Кураховское направление приоритетом остается, так же как и Покровск. Плюс добавляется еще Купянск, там вырисовывается очень неприятная ситуация для нас, и есть определенные продвижения у россиян", — пояснил Фокусу Иван Ступак.

Важность Кураховского направления для врага: цель РФ

Погорелый отметил, что ВС РФ имеют целью захватить всю Донецкую область. Тогда как Кураховское направление враг постоянно штурмует малыми группами пехоты. Реже с помощью различной техники, а именно от легковых автомобилей до БМП и танков.

ВС РФ пытаются взять под контроль всю территорию Донецкой области, отметил Селезнев. После захвата Курахово, оккупанты продолжают идти на запад.

Павел Нарожный отметил, что Кураховское направление, как и весь фронт в Донецкой области, важно для врага.

Кураховское направление — это один из флангов, куда и пытаются давить оккупанты Фото: Getty Images

"Они не могут пробиться в Покровск со лба, и они делают попытки пройти через фланги. Почему? Потому что на Покровском направлении стоит очень мощная, серьезная бригада морской пехоты. Враг там успеха не имеет уже очень давно. Но, к сожалению, мы не можем обеспечить всю линию фронта и расставить такие подразделения и оставить без каких-то щелей другие участки фронта", — сказал военный аналитик.

Он уточнил, что Кураховское направление — это один из флангов, куда и пытаются давить оккупанты.

Эксперт рассказал, что Покровск — это большой транспортный хаб, через который проходит автодорога, железная дорога. Город является важным, но дорогу к нему можно перерезать на любом участке. Ведь где бы это не сделать — грузы не смогут идти дальше. В частности, возле Елизаветовки, где противник ближе всего подошел к этой дороге.

Однако украинские бойцы держат оборону и не пропускают врага. Зато, если россияне прорвут один из флангов, то это будет означать, что город Покровск будет отрезан от снабжения. В результате уже будет лишь вопросом времени, сколько он сможет удержаться.

"Враг делает все для того, чтобы обрезать логистику на этом участке фронта. И поэтому они рвутся по флангам, чтобы обойти Покровск, захватить его и обрезать логистику на Краматорск, Славянск, Часов Яр", — подытожил Нарожный.

Ступак сообщил, что на Кураховском направлении россияне используют тактику котлов, пытаются обходить с разных сторон. Кроме этого, они пользуются тем, что сейчас Украина истощена в Курской области, где началось новое наступление.

"Все радуются этому, но никто не задумывается, что военные и техника из воздуха не рождаются. Для того, чтобы они появились в Курской области, их надо откуда-то забрать. Опять подсказка — там где у нас начинают активно проседать фронты, оттуда, скорее всего, было забрано определенное количество военнослужащих. Наши военные говорят, что людей не хватает. Где они? Они в Курске, техника в Курск тоже уехала", — добавил бывший сотрудник СБУ.

Напомним, ночью 9 февраля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в Донецкой области. В частности, противник имел успехи вблизи трех населенных пунктов — Запорожья, Зеленовки и в Андреевке.

8 февраля боец Станислав Бунятов рассказал, что украинские военные держат оборону в поселке Удачное Покровского района на Донбассе. По его словам, россияне, которые добирались до передовых украинских позиций, были вынуждены сдаваться в плен.