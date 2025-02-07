РФ атакує удвічі менше та будує підземні "нори": що можуть означати дії ворога, — експерт

Поки ЗС РФ роблять "паузу" на фронті, Кремль може шпигувати та влаштовувати інформаційно-психологічні операції за кордоном, пояснив військовий експерт Ігор Козій.

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Російські війська зменшили кількість штурмів українських позицій, при цьому накопичуючи сили на півночі та півдні. Разом з тим ворог збудував серйозні кількаповерхові укріплення на кордоні Харківської області, звідки його буде складно вибити. Яким можуть бути подальші плани Російської Федерації (РФ) та що повинні робити Збройні сили України (ЗСУ), військовий експерт Ігор Козій розповів порталу Oboz.ua.

Козій пояснив, що сучасна війна — це переплетення подій на полі бою, економіки та політики. Також він зауважив, що говорити про закінчення поточного сезону боїв не коректно. Правильніше говорити, що росіяни завершили одну операцію і переходять до наступної. Крім того, не можна однозначно пояснити, чому ЗС РФ зменшили кількість штурмів, як свідчать дані українського командування. Козій пояснив, що ймовірна причина паузи — це підготовка до нового сезону. Пояснюючи, яким може бути новий сезон, він зупинився на кількох пунктах:

розвідка Сил оборони повинна вчасно з'ясувати, де саме накопичується ворог. На сьогодні певна кількість підрозділів ЗС РФ зібралась на півдні та на півночі. Щоб зрозуміти плани противника, потрібна серйозна організація контррозвідки, сказав він;

"нори", які будують росіяни на захоплених територіях, можна знешкодити термобаричними боєприпасами, які є у Сил оборони;

напрямок нового удару, з півночі чи з півдня, значення не має. Натомість важливо нищити ресурси, які накопичує там ворог. Експерт нагадав, по чому слід бити: по запасах пального, по нафтопереробних заводах, по складах зброї, по базуванню підрозділів;

для нищення російських ресурсів Україна повинна мати далекобійну зброю;

слід враховувати, що крім дій на Донбасі, РФ паралельно проводить інформаційно-психологічні операції (ІПСО) за кордоном, наприклад, в Данії, США чи в іншій країні.

"Все це зв'язано в один клубок. Так само як пов'язана економіка, яка або нарощує випуск, або навпаки накопичує щось", — зауважив Козій.

Експерт також назвав кілька можливих причин паузи у активності ЗС РФ:

через зменшення ресурсів РФ, у тому числі, людських;

перегляд плану військової кампанії;

зміна оперативних і тактичних рішень на полі бою.

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, Генштаб ЗСУ щодня інформує про кількість штурмів ЗС РФ протягом поточної доби. Аналітики проєкту DeepState на основі цих повідомлень створили інфографіку. На графіку помітна загальна тенденція до зменшення атак ворога з 1 січня по 4 лютого 2025 року. Пікове значення було 6 січня, а в лютому кількість російських штурмів упала нижче 100, свідчать дані аналітиків.

Наступ РФ - кількість штурмів січень 2025 року Фото: DeepState

7 лютого російське командування повідомило, що повністю окупувало місто Торецьк Донецької області. При цьому українське командування не підтвердило просування ворога, а DeepState досі показує, що населений пункт захоплений лиш частково. Воєнний журналіст Мірошников розповів, що Торецьк для ЗС РФ — це "бермудський трикутник".

Нагадуємо, 5 лютого видання The Telegraph повідомило, що ЗС РФ мають дефіцит техніки, тому застосовують машини "Лади" для підвезення солдатів до лінії вогню. Крім того, Інститут вивчення війни повідомив, що російська армія потерпає від дефіциту особового складу.