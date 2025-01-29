Бійці Сил оборони знищили скупчення росіян, які готувалися до штурму українських позицій

Сьогодні вранці українські бійці вдарили по росіянах, які накопичувалися перед штурмом позицій ЗСУ на Покровському напрямку. Війська агресора ховалися в ангарі вже окупованого села Нововасилівка.

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Вранці середи, 29 січня, близько 70 військових Збройних сил Російської Федерації зібралося в ангарі на західних околицях Нововасилівки. Після цього окупанти розпочали висування колоною в бік Успенівки для штурму українських позицій, повідомляють аналітики Deep State.

Наголошується, що саме з Нововасилівки противник, який у цій точці має значну перевагу у живій силі, активно штурмує позиції українських військових.

Ворог накопичує сили на цьому напрямку, утворюючи постійний тиск та ускладнює роботу бійцям Сил Оборони. Але українські воїни стримують російського агресора, як власне, бійці 59 окремої штурмової бригади, які сьогодні вранці на західних околицях Нововасилівки "побажали доброго ранку" одразу декільком десяткам окупантів.

Ситуація на фронті: інформація від Генштабу ЗСУ

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, з початку цієї доби на Покровському напрямку окупанти здійснили 39 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 27 атак противника. Наголошується, що ворог зазнав значних втрат у живій силі.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що російські окупаційні війська захопили селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області.

Фокус писав, як ЗС РФ використовували густий туман та обмежену видимість для прихованого переміщення своїх вояків до колектора поблизу села Калинівка, очікуючи штурмових дій в напрямку Часового Яру. Але українські війська завдали авіаційний удар по місцю скупчення ворога.