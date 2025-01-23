Диміло понад 5 годин: росіяни біля Часового Яру підпалили споруду зі своїми загиблими

Росіяни влаштували імпровізований "крематорій" для сотні загиблих вояків. Підпалом у колекторі окупанти намагалися приховати сліди знищення значної кількості особового складу.

Related video

У період з 4 по 8 січня українські бійці зафіксували активність росіян в районі труб каналу Сіверський Донець. Ворог, як повідомили в ОТУ "Луганськ", використовував густий туман та обмежену видимість для прихованого переміщення до колектора поблизу села Калинівка.

За ці дні Сили оборони помітили переміщення понад 100 окупантів, які облаштувались в колекторі, очікуючи штурмових дій в напрямку Часового Яру.

Але 9 січня по місцю скупчення ворога ЗСУ завдали авіаційний удар, внаслідок чого противник поніс втрати. І протягом двох діб після удару поблизу труб і колектора будь-який рух був відсутній.

А вже 21 січня окупанти організували підпал у колекторі, як припускають в ОТУ, імовірно, з метою приховати сліди знищення такої кількості особового складу та уникнути евакуаційних заходів.

Задимлення та вогонь тривали близько п’яти годин, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за інформацією Генерального штабу, на Краматорському напрямку окупанти здійснили дві атаки у районі Часового Яру. Загалом протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 115 бойових зіткнень.

Нагадаємо, збройні сили РФ практично знищили Часів Яр. Тривають бої на заході міста за два квартали багатоповерхівок з 4-х.

Також повідомлялося, що ЗСУ ведуть вуличні бої в Торецьку. Ворог активно застосовує дрони з оптоволоконним керуванням, артилерію, керовані авіабомби. Крім того, вглиб населеного пункту пробираються диверсійно-розвідувальні групи.