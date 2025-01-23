Дымило более 5 часов: россияне возле Часового Яра подожгли сооружение со своими погибшими

Россияне устроили импровизированный "крематорий" для сотни погибших воинов. Поджогом в коллекторе оккупанты пытались скрыть следы уничтожения значительного количества личного состава.

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В период с 4 по 8 января украинские бойцы зафиксировали активность россиян в районе труб канала Северский Донец. Враг, как сообщили в ОТГ "Луганск", использовал густой туман и ограниченную видимость для скрытого перемещения к коллектору вблизи села Калиновка.

За эти дни Силы обороны заметили перемещение более 100 оккупантов, которые обосновались в коллекторе, ожидая штурмовых действий в направлении Часового Яра.

Но 9 января по месту скопления врага ВСУ нанесли авиационный удар, в результате чего противник понес потери. И в течение двух суток после удара вблизи труб и коллектора любое движение отсутствовало.

А уже 21 января оккупанты организовали поджог в коллекторе, как предполагают в ОТУ, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения такого количества личного состава и избежать эвакуационных мероприятий.

Задымление и огонь продолжались около пяти часов, — говорится в сообщении.

Отметим, по информации Генерального штаба, на Краматорском направлении оккупанты совершили две атаки в районе Часового Яра. Всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 115 боевых столкновений.

Напомним, вооруженные силы РФ практически уничтожили Часов Яр. Продолжаются бои на западе города за два квартала многоэтажек из 4-х.

Также сообщалось, что ВСУ ведут уличные бои в Торецке. Враг активно применяет дроны с оптоволоконным управлением, артиллерию, управляемые авиабомбы. Кроме того, вглубь населенного пункта пробираются диверсионно-разведывательные группы.