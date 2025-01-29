Бойцы Сил обороны уничтожили скопление россиян, которые готовились к штурму украинских позиций

Сегодня утром украинские бойцы ударили по россиянам, которые накапливались перед штурмом позиций ВСУ на Покровском направлении. Войска агрессора прятались в ангаре уже оккупированного села Нововасильевка.

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Утром в среду, 29 января, около 70 военных Вооруженных сил Российской Федерации собралось в ангаре на западных окраинах Нововасильевки. После этого оккупанты начали выдвижение колонной в сторону Успеновки для штурма украинских позиций, сообщают аналитики Deep State.

Отмечается, что именно из Нововасильевки противник, который в этой точке имеет значительное преимущество в живой силе, активно штурмует позиции украинских военных.

Враг накапливает силы на этом направлении, образуя постоянное давление и усложняет работу бойцам Сил Обороны. Но украинские воины сдерживают российского агрессора, как собственно, бойцы 59 отдельной штурмовой бригады, которые сегодня утром на западных окраинах Нововасильевки "пожелали доброго утра" сразу нескольким десяткам оккупантов.

Ситуация на фронте: информация от Генштаба ВСУ

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с начала этих суток на Покровском направлении оккупанты совершили 39 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 27 атак противника. Отмечается, что враг понес значительные потери в живой силе.

Напомним, аналитики DeepState сообщали, что российские оккупационные войска захватили поселок Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области.

Фокус писал, как ВС РФ использовали густой туман и ограниченную видимость для скрытого перемещения своих воинов к коллектору вблизи села Калиновка, ожидая штурмовых действий в направлении Часового Яра. Но украинские войска нанесли авиационный удар по месту скопления врага.