Здаються в полон із радістю: в ЗСУ розповіли про тактику РФ на Покровському напрямку

Зараз російські окупанти почали менше використовувати техніки, зокрема, через втрати. За даними Цехоцького, лише знищених російських танків вже близько 10 тисяч.

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Збройні Сили Російської Федерації не можуть досягти успіхів на Покровському напрямку завдяки успішній роботі Сил оборони України. Про це в коментарі телеканалу FREEДОМ розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

За його словами, попри те, що росіяни переважають у чисельності, ЗСУ вдається стримувати їх. Щодня росіяни здійснюють близько 70 атак на цій ділянці фронту, втім, їх не можна назвати успішними.

"Вони всі відбиваються, й щоразу противника стає менше. Противник реально деморалізований", — наголосив офіцер ЗСУ.

Зараз російські окупанти почали менше використовувати техніки, зокрема, через втрати. За даними Цехоцького, цифра знищених за весь цей час танків наближається до 10 тисяч.

"Здебільшого використовують легкові автомобілі, баггі. На них і проводять десантування, доставку БК, особового складу безпосередньо на лінію бойового зіткнення. І використовують погодні умови, маються на увазі тумани. Вони думають, що їх не бачать, і ось у такий спосіб вони, значить, переміщуються безпосередньо на лінію наших позицій", — розповів він.

За його словами, останнім часом на Покровському напрямку все більше росіян здаються у полон, при чому роблять це з радістю. Військовий пояснює це тим, що окупанти вже знають, що Україна дотримується міжнародного права щодо поводження із військовополоненими.

Нагадаємо, що 28 січня повідомлялося, що командир танка ЗС РФ прийшов до ЗСУ під Вовчанськом і здався у полон. Росіянин просто серед бою втік з танка, а десант, який мав підтримувати бронетехніка ЗСУ "розмотали", розповів військовий.