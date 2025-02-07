РФ атакует вдвое меньше и строит подземные "норы": что могут означать действия врага, — эксперт

Пока ВС РФ делают "паузу" на фронте, Кремль может шпионить и устраивать информационно-психологические операции за рубежом, пояснил военный эксперт Игорь Козий.

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Российские войска уменьшили количество штурмов украинских позиций, при этом накапливая силы на севере и юге. Вместе с тем враг построил серьезные многоэтажные укрепления на границе Харьковской области, откуда его будет сложно выбить. Каким могут быть дальнейшие планы Российской Федерации (РФ) и что должны делать Вооруженные силы Украины (ВСУ), военный эксперт Игорь Козий рассказал порталу Oboz.ua.

Козий пояснил, что современная война — это переплетение событий на поле боя, экономики и политики. Также он отметил, что говорить об окончании текущего сезона боев не корректно. Правильнее говорить, что россияне завершили одну операцию и переходят к следующей. Кроме того, нельзя однозначно объяснить, почему ВС РФ уменьшили количество штурмов, как свидетельствуют данные украинского командования. Козий пояснил, что вероятная причина паузы — это подготовка к новому сезону. Объясняя, каким может быть новый сезон, он остановился на нескольких пунктах:

разведка Сил обороны должна вовремя выяснить, где именно накапливается враг. На сегодня определенное количество подразделений ВС РФ собралась на юге и на севере. Чтобы понять планы противника, нужна серьезная организация контрразведки, сказал он;

"норы", которые строят россияне на захваченных территориях, можно обезвредить термобарическими боеприпасами, которые есть у Сил обороны;

направление нового удара, с севера или с юга, значения не имеет. Зато важно уничтожать ресурсы, которые накапливает там враг. Эксперт напомнил, по чему следует бить: по запасам горючего, по нефтеперерабатывающим заводам, по складам оружия, по базированию подразделений;

для уничтожения российских ресурсов Украина должна иметь дальнобойное оружие;

следует учитывать, что кроме действий на Донбассе, РФ параллельно проводит информационно-психологические операции (ИПСО) за рубежом, например, в Дании, США или в другой стране.

"Все это связано в один клубок. Так же как связана экономика, которая или наращивает выпуск, или наоборот накапливает что-то", — заметил Козий.

Эксперт также назвал несколько возможных причин паузы в активности ВС РФ:

из-за уменьшения ресурсов РФ, в том числе, человеческих;

пересмотр плана военной кампании;

изменение оперативных и тактических решений на поле боя.

Наступление РФ — детали

Отметим, Генштаб ВСУ ежедневно информирует о количестве штурмов ВС РФ в течение текущих суток. Аналитики проекта DeepState на основе этих сообщений создали инфографику. На графике заметна общая тенденция к уменьшению атак врага с 1 января по 4 февраля 2025 года. Пиковое значение было 6 января, а в феврале количество российских штурмов упало ниже 100, свидетельствуют данные аналитиков.

Наступление РФ — количество штурмов январь 2025 года Фото: DeepState

7 февраля российское командование сообщило, что полностью оккупировало город Торецк Донецкой области. При этом украинское командование не подтвердило продвижение врага, а DeepState до сих пор показывает, что населенный пункт захвачен лишь частично. Военный журналист Мирошников рассказал, что Торецк для ВС РФ — это "бермудский треугольник".

Напоминаем, 5 февраля издание The Telegraph сообщило, что ВС РФ имеют дефицит техники, поэтому применяют машины "Лады" для подвоза солдат к линии огня. Кроме того, Институт изучения войны сообщил, что российская армия страдает от дефицита личного состава.