В ВС РФ проблемы с личным составом: какой выход придумали в Минобороны, — ISW

Росссийское оборонное ведомство предложило нововведение, которое может усложнить призывникам и контрактникам процесс получения освобождения по медицинским показаниям.

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Минобороны России планирует ужесточить процедуры освобождения призывников от службы в армии. По данным Института изучения войны (ISW), это связано с нарастающими сложностями в комплектовании российской армии, вызванными снижением числа желающих заключать контракты и идти на фронт.

"Российские официальные лица продолжают оправдывать решение Кремля не проводить призыв в недобровольный резерв в настоящее время, несмотря на признаки того, что российские военные испытывают трудности с набором достаточного количества новых военнослужащих для восполнения высоких потерь", — говорится в отчете от 4 февраля.

В то же время, в начале февраля Госдума РФ дала понять, что не рассматривает возможность частичного призыва резервистов. Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что у России есть "преимущество на поле боя", а член комитета Виктор Соболев сообщил о подписании 740 тысяч контрактов на военную службу, но не уточнил временные рамки набора. Он также выразил мнение, что мобилизация может лишь усугубить ситуацию, так как приведет к отправке на фронт неподготовленных бойцов.

Проблемы с набором военнослужащих

Чтобы решить вопрос нехватки личного состава, Минобороны РФ предложило пересмотреть классификацию ряда заболеваний, которые ранее позволяли получить освобождение от службы. В список вошли сифилис, гипертония, шизофрения, психотические расстройства, кожные заболевания и некоторые нервно-дегенеративные болезни. Это нововведение может усложнить призывникам и контрактникам процесс получения освобождения по медицинским показаниям.

По данным ISW, российская армия сталкивается с дефицитом личного состава. В конце 2024 года и начале 2025 года сообщалось, что месячная норма набора, вероятно, соответствует или даже уступает количеству потерь на фронте. При этом отдельные регионы России не выполняют установленные квоты, поскольку население проявляет меньшую готовность к добровольному участию в боевых действиях.

Напомним, в сложившейся ситуации Кремля обратился за помощью к Северной Корее с просьбой направить военные подразделения для поддержки армии РФ, однако эти силы понесли большие потери и частично были выведены с линии фронта.

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