По данным журналистов, сумма взятки работнику больницы в КНДР за поддельную справку о туберкулезе выросла в пять раз с прошлогодних 100 долларов. Все больше семей пытаются уберечь своих молодых людей от отправки в Россию.

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Семьи военнослужащих армии Североной Кореи даются взятки, в 100 раз превышающие среднюю месячную зарплату за фейковый диагноз "туберкулез", чтобы молодых людей не отправили на передовую в Россию. Об этом пишет Radio Free Asia.

Согласно подсчетам США и Южной Кореи, режим Ким Чен Ына отправил до 12 000 солдат в РФ, где они присоединились к боям в Курской области.

Сумма взятки работнику больницы за поддельные справки о туберкулезе выросла в пять раз со 100 долларов в прошлом году, поскольку все больше семей пытаются уберечь своих молодых людей от отправки в Россию. Это ошеломляющая сумма, учитывая, что средняя ежемесячная зарплата государственного служащего в КНДР составляет от 5000 до 10 000 вон (1-3 доллара США), хотя многие семьи пополняют свой доход за счет обширной экономики черного рынка.

"Существует скрытый страх, что если их сыновья пойдут в армию и будут отправлены в Россию, родители больше никогда их не увидят живыми", — сказала одна женщина из провинции Рянган, попросившая не называть имени по сообщениям безопасности.

Северокорейцы были застигнуты врасплох отправкой войск на территорию своего российского союзника, по словам одного пленного военнослужащего, который сказал представителям Украины, что его заранее не предупредили о том, что он направляется в РФ, и он даже не знал, против кого воюет.

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Утверждается, что режим негласно выдает свидетельства о смерти семьям погибших, заявляя, что их близкие погибли во время "священных боевых учений в честь родины", не раскрывая фактических обстоятельств гибели.

За несколько недель после вступления войск в бой северокорейцы начали задаваться вопросом, почему они воюют с Украиной, а не с США — страной, о которой им с детства рассказывали как о злейшем враге.

"Кто наш враг? Почему у нас появился новый враг?" — задался вопросом житель Рянгана.

В Северной Корее один из самых высоких показателей заболеваемости туберкулезом — 513 случаев на 100 000 человек, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения на 2023 год.

Напомним, что, по данным Нацполиции, войска РФ находятся в 2 км от Мирнограда — и превращают город в выжженную пустыню.

Также сообщалось, что, по данным ССО, бойцов КНДР на отдельных участках в Курской области не видели около 3 недель.