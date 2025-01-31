За даними журналістів, сума хабаря працівнику лікарні в КНДР за підроблену довідку про туберкульоз зросла вп'ятеро з торішніх 100 доларів. Дедалі більше сімей намагаються вберегти своїх молодих людей від виправляння в Росію.

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Сім'ї військовослужбовців армії Північної Кореї дають хабарі, що в 100 разів перевищують середню місячну зарплату за фейковий діагноз "туберкульоз", щоб молодих людей не відправили на передову в Росію. Про це пише Radio Free Asia.

Згідно з підрахунками США і Південної Кореї, режим Кім Чен Ина відправив до 12 000 солдатів у РФ, де вони приєдналися до боїв у Курській області.

Сума хабаря працівникові лікарні за підроблені довідки про туберкульоз зросла вп'ятеро зі 100 доларів торік, оскільки дедалі більше сімей намагаються вберегти своїх молодих людей від виправляння в Росію. Це приголомшлива сума, враховуючи, що середня щомісячна зарплата державного службовця в КНДР становить від 5000 до 10 000 вон (1-3 долари США), хоча багато сімей поповнюють свій дохід шляхом великої економіки чорного ринку.

"Існує прихований страх, що якщо їхні сини підуть до армії й будуть відправлені в Росію, батьки більше ніколи їх не побачать живими", — сказала одна жінка з провінції Рянган, яка попросила не називати імені за повідомленнями безпеки.

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Північнокорейці були захоплені зненацька відправленням військ на територію свого російського союзника, за словами одного полоненого військовослужбовця, який сказав представникам України, що його заздалегідь не попередили про те, що він прямує до РФ, і він навіть не знав, проти кого воює.

Стверджується, що режим негласно видає свідоцтва про смерть сім'ям загиблих, заявляючи, що їхні близькі загинули під час "священних бойових навчань на честь батьківщини", не розкриваючи фактичних обставин загибелі.

За кілька тижнів після вступу військ у бій північнокорейці почали шукати відповіді на запитання, чому вони воюють з Україною, а не зі США — країною, про яку їм з дитинства розповідали як про найлютішого ворога.

"Хто наш ворог? Чому у нас з'явився новий ворог?" — вдався в питання житель Рянгана.

У Північній Кореї один із найвищих показників захворюваності на туберкульоз — 513 випадків на 100 000 осіб, згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2023 рік.

Нагадаємо, що, за даними Нацполіції, війська РФ перебувають за 2 км від Мирнограда — і перетворюють місто на випалену пустелю.

Також повідомлялося, що, за даними ССО, бійців КНДР на окремих ділянках у Курській області не бачили близько 3 тижнів.