ВС РФ в 2 км от Мирнограда, город превращают в выжженную пустыню, — полиция (видео)

Российские войска приблизились к населенному пункту почти вплотную. Но в городе все еще остаются люди, которых пытаются эвакуировать правоохранители.

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Российские оккупационные войска уже в 2 км от Мирнограда Донецкой области. Но в городе до сих пор остаются люди, которые отказываются выезжать из города. Об этом 31 января сообщила Нацполиция региона.

Россияне уничтожают Мирноград постоянными обстрелами

Правоохранители призвали жителей Мирнограда, который расположен вблизи Покровска, Донецкой области, эвакуироваться.

По данным полиции, в городе осталось около 3 тысяч человек, которые выживают под обстрелами.

"В городе почти не работает мобильная связь — чтобы сообщить об эвакуации, полицейские обходят дома и объезжают улицы с громкоговорителями. Цель одна — спасти как можно больше жизней", — говорят в Нацполиции.

Промышленный Мирноград, в котором до полномасштабной войны жило более 46 тысяч человек, сейчас "изуродован и опустошен".

В Мирнограде до сих пор остаются около 3 тысяч жителей Фото: Нацполиция Украины

"Войска России приблизились к Мирнограду почти вплотную и превращают его в выжженную пустыню. Микрорайоны на окраинах разбиты вдребезги. Россияне уничтожили предприятия, разрушили авиабомбами больницу. Электричества, питьевой воды, газа нет. Люди ходят за водой к колодцу, а позвонить родным можно только из отдельных локаций", — сообщают в Нацполиции.

Полиция Донецкой области опубликовала видео выезда правоохранителей в Мирноград для эвакуации его жителей.

В сюжете, который опубликовали полицейские, они пообщались с несколькими жительницами, одна из которых призналась, что ее дети и внуки уже выехали из Мирнограда, но сама она на данный момент уехать отказалась.

Местные жители боятся выезжать, говорят: "Еще терпимо". Эвакуируются единицы — те, кого очередной российский обстрел оставил без жилья.

В Мирнограде до сих пор остаются около 3 тысяч жителей Фото: Нацполиция Украины

"Люди спасаются с двумя пакетиками в руках, а когда можно было выехать со всеми вещами — они отказывались. Поэтому мы объезжаем город ежедневно: чтобы выявить и спасти тех, кто передумал, общаемся, убеждаем, что жизнь — важнее всего", — говорит начальник сектора превенции полиции Мирнограда Владимир Червинчак.

Детей, по предварительным данным, в городе нет — всех эвакуировали. Впрочем, правоохранители проверяют, не вернулись ли такие семьи в опасность.

Сейчас эвакуацией из Мирнограда занимаются эвакуационные экипажи и группы реагирования патрульной полиции. Они доставляют раненых в больницы, привозят гуманитарную помощь: продукты и питьевую воду. Подкармливают и брошенных животных.

Следственно-оперативные группы фиксируют последствия вражеских атак. Обходят квартиры, устанавливают владельцев, чтобы потом люди могли оформить помощь в связи с разрушением жилья.

Мирноград расположен примерно в 10 км к востоку от Покровска, который пытаются окружить российские оккупанты.

Напомним, на Покровском направлении ситуация остается сложной. Только 30 января врагу удалось продвинуться возле Янтарного и Андреевки. В Генштабе ВСУ сообщают о более 70 штурмов за последние сутки.