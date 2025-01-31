ЗС РФ за 2 км від Мирнограда, місто перетворюють на випалену пустелю, – поліція (відео)

Російські війська наблизилися до населеного майже впритул. Але в місті все ще лишаються люди, яких намагаються евакуювати правоохоронці.

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Російські окупаційні війська вже за 2 км від Мирнограда Донецької області. Але в місті досі лишаються люди, які відмовляються виїжджати з міста. Про це 31 січня повідомила Нацполіція регіону.

Росіяни знищують Мирноград постійними обстрілами

Правоохоронці закликали жителів Мирнограда, який розташований поблизу Покровська, Донецької області, евакуюватися.

За даними поліції, у місті залишилося приблизно 3 тисячі людей, які виживають під обстрілами.

"У місті майже не працює мобільний зв'язок – щоб повідомити про евакуацію, поліцейські обходять домівки й об'їжджають вулиці з гучномовцями. Мета одна – врятувати якнайбільше життів", – кажуть у Нацполіції.

Промисловий Мирноград, у якому до повномасштабної війни жило понад 46 тисяч осіб, зараз "знівечений і спустошений".

В Мирнограді досі лишаються близько 3 тисяч жителів Фото: Нацполіція України

"Війська Росії наблизилися до Мирнограда майже впритул і перетворюють його на випалену пустелю. Мікрорайони на околицях розбиті вщент. Росіяни знищили підприємства, зруйнували авіабомбами лікарню. Електрики, питної води, газу немає. Люди ходять за водою до криниці, а зателефонувати рідним можна тільки з окремих локацій", – повідомляють у Нацполіції.

Поліція Донецької області опублікувала відео виїзду правоохоронців у Мирноград для евакуації його жителів.

У сюжеті, який опублікували поліцейські, вони поспілкувались із кількома мешканками, одна із яких зізналась, що її діти та онуки вже виїхали з Мирнограда, але сама вона на цей момент виїхати відмовилась.

Місцеві жителі бояться виїжджати, кажуть: "Ще терпимо". Евакуюються одиниці – ті, кого черговий російський обстріл залишив без житла.

В Мирнограді досі лишаються близько 3 тисяч жителів Фото: Нацполіція України

"Люди рятуються з двома пакетиками в руках, а коли можна було виїхати зі всіма речами – вони відмовлялись. Тому ми об’їжджаємо місто щодня: щоб виявити та врятувати тих, хто передумав, спілкуємось, переконуємо, що життя – важливіше за все", — каже начальник сектору превенції поліції Мирнограда Володимир Червінчак.

Дітей, за попередніми даними, в місті немає – всіх евакуювали. Втім, правоохоронці перевіряють, чи не повернулись такі родини в небезпеку.

Нині евакуацією із Мирнограда займаються евакуаційні екіпажі та групи реагування патрульної поліції. Вони доставляють поранених у лікарні, привозять гуманітарну допомогу: продукти та питну воду. Підгодовують і покинутих тварин.

Слідчо-оперативні групи фіксують наслідки ворожих атак. Обходять квартири, встановлюють власників, щоб потім люди могли оформити допомогу у зв’язку з руйнуванням житла.

Мирноград розташований приблизно за 10 км на схід від Покровська, який намагаються оточити російські окупанти.

Нагадаємо, на Покровському напрямку ситуація лишається складною. Тільки 30 січня ворогу вдалось просунутись біля Янтарного та Андріївки. У Генштабі ЗСУ повідомляють про понад 70 штурмів за останню добу.