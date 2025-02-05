У ЗС РФ проблеми з особовим складом: який вихід придумали в Міноборони, — ISW

Російське оборонне відомство запропонувало нововведення, яке може ускладнити призовникам і контрактникам процес отримання звільнення за медичними показаннями.

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Міноборони Росії планує посилити процедури звільнення призовників від служби в армії. За даними Інституту вивчення війни (ISW), це пов'язано зі зростаючими складнощами в комплектуванні російської армії, спричиненими зниженням кількості охочих укладати контракти і йти на фронт.

"Російські офіційні особи продовжують виправдовувати рішення Кремля не проводити наразі призов до недобровільного резерву, попри ознаки того, що російські військові зазнають труднощів із набором достатньої кількості нових військовослужбовців для поповнення високих втрат", — ідеться у звіті від 4 лютого.

Водночас на початку лютого Держдума РФ дала зрозуміти, що не розглядає можливість часткового призову резервістів. Голова Комітету з оборони Андрій Картаполов заявив, що у Росії є "перевага на полі бою", а член комітету Віктор Соболєв повідомив про підписання 740 тисяч контрактів на військову службу, але не уточнив часові рамки набору. Він також висловив думку, що мобілізація може лише погіршити ситуацію, оскільки призведе до відправки на фронт непідготовлених бійців.

Проблеми з набором військовослужбовців

Щоб розв'язати питання нестачі особового складу, Міноборони РФ запропонувало переглянути класифікацію низки захворювань, які раніше давали змогу отримати звільнення від служби. До списку увійшли сифіліс, гіпертонія, шизофренія, психотичні розлади, шкірні захворювання та деякі нервово-дегенеративні хвороби. Це нововведення може ускладнити призовникам і контрактникам процес отримання звільнення за медичними показаннями.

За даними ISW, російська армія стикається з дефіцитом особового складу. Наприкінці 2024 року і на початку 2025 року повідомлялося, що місячна норма набору, ймовірно, відповідає або навіть поступається кількості втрат на фронті. Водночас окремі регіони Росії не виконують встановлені квоти, оскільки населення виявляє меншу готовність до добровільної участі в бойових діях.

Нагадаємо, у ситуації, що склалася, Кремль звернувся по допомогу до Північної Кореї з проханням направити військові підрозділи для підтримки армії РФ, однак ці сили зазнали великих втрат і частково були виведені з лінії фронту.

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