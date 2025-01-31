В ССО прокоментували інформацію про відведення солдатів КНДР з передової на Курщині

Рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним, бо відведення північнокорейців може свідчити й про те, що їх відправили на донавчання допоки РФ вирішить, як їх використовувати далі, кажуть джерела The New York Times.

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Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили інформацію про відведення з передової солдатів КНДР. Тут кажуть, що не бачили їх вже зо три тижні. Про це в коментарі "Українській правді" сказав речник ССО полковник Олександр Кіндратенко.

"Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти", — сказав він.

Солдат КНДР відвели з передової в Курській області

Так, 31 січня видання The New York Times з посиланням на свої джерела в Україні та США написало, що військових КНДР, які воюють на стороні Росії проти України в Курській області через шалені втрати відвели з передової.

Рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним, бо відведення північнокорейців може свідчити й про те, що їх відправили на донавчання допоки РФ вирішить, як їх використовувати далі.

Солдати КНДР воюють в РФ проти України

В листопаді 2024 року до Росії прибуло 11 тисяч військових з Північної Кореї. За даними командувача ЗСУ Олександра Сирського, їхня чисельність за 3 місяці скоротилася вдвічі — на майже 5 тисяч осіб.

Нагадаємо, що 26 січня повідомлялося, що солдати КНДР стріляють по цивільних росіянах на Курщині, ті шукають захисту у ЗСУ.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ проводять контрнаступальні дії на Курщині і витискають ЗС РФ з окремих позицій.