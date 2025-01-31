В ССО прокоментували інформацію про відведення солдатів КНДР з передової на Курщині
Рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним, бо відведення північнокорейців може свідчити й про те, що їх відправили на донавчання допоки РФ вирішить, як їх використовувати далі, кажуть джерела The New York Times.
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили інформацію про відведення з передової солдатів КНДР. Тут кажуть, що не бачили їх вже зо три тижні. Про це в коментарі "Українській правді" сказав речник ССО полковник Олександр Кіндратенко.
"Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти", — сказав він.
Солдат КНДР відвели з передової в Курській області
Так, 31 січня видання The New York Times з посиланням на свої джерела в Україні та США написало, що військових КНДР, які воюють на стороні Росії проти України в Курській області через шалені втрати відвели з передової.
Рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним, бо відведення північнокорейців може свідчити й про те, що їх відправили на донавчання допоки РФ вирішить, як їх використовувати далі.
Солдати КНДР воюють в РФ проти України
В листопаді 2024 року до Росії прибуло 11 тисяч військових з Північної Кореї. За даними командувача ЗСУ Олександра Сирського, їхня чисельність за 3 місяці скоротилася вдвічі — на майже 5 тисяч осіб.
Нагадаємо, що 26 січня повідомлялося, що солдати КНДР стріляють по цивільних росіянах на Курщині, ті шукають захисту у ЗСУ.
Також раніше повідомлялося, що ЗСУ проводять контрнаступальні дії на Курщині і витискають ЗС РФ з окремих позицій.