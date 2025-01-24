ЗСУ проводять контрнаступальні дії на Курщині і витискають ЗС РФ з окремих позицій, — ЦПД

Зараз російські війська та солдати Північної Кореї, які там перебувають, зберігають перевагу в особовому складі над ЗСУ, але через особливості місцевості, а також втрати техніки і людей, темп їхнього руху був загальмований, говорить Андрій Коваленко.

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В Курській області у бійців Сил оборони є певні успіхи. Вони змогли потіснити росіян з кількох позицій. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"На Курщині, попри перевагу росіян, Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії і місцями видавлюють росіян з окремих позицій", — проінформував Коваленко.

Він зауважив, що фактично зараз російські війська та війська північної Кореї, які там перебувають, зберігають перевагу в особовому складі, але через особливості місцевості, а також втрати техніки і людей, темп їхнього руху був загальмований, а початкові плани порушені.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 25 січня повідомили, що вопераційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали шість атак російських загарбників, п’ять атак ще тривали. Противник здійснив понад 240 обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що 23 січня повідомлялося, що у Курській області з'явилися "РСЗВ-невидимки", поставлені Північною Кореєю. Військову техніку маскують під цивільні машини армії країн із терористичною тактикою ведення війни.

22 січня бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ відбили штурм північнокорейських військових у Курській області РФ. Під час запеклого бою бійці ССО знищили 21 військового КНДР та поранили ще 40.