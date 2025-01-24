ВСУ проводят контрнаступательные действия на Курщине и вытесняют ВС РФ с отдельных позиций, — ЦПД

Сейчас российские войска и солдаты Северной Кореи, которые там находятся, сохраняют преимущество в личном составе над ВСУ, но из-за особенностей местности, а также потери техники и людей, темп их движения был заторможен, говорит Андрей Коваленко.

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В Курской области у бойцов Сил обороны есть определенные успехи. Они смогли потеснить россиян с нескольких позиций. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"На Курщине, несмотря на преимущество россиян, Силы обороны проводят тактические контрнаступательные действия и местами выдавливают россиян с отдельных позиций", — проинформировал Коваленко.

Он отметил, что фактически сейчас российские войска и войска Северной Кореи, которые там находятся, сохраняют преимущество в личном составе, но из-за особенностей местности, а также потери техники и людей, темп их движения был заторможен, а первоначальные планы нарушены.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 25 января сообщили, что в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали шесть атак российских захватчиков, пять атак еще продолжались. Противник совершил более 240 обстрелов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

Напомним, что 23 января сообщалось, что в Курской области появились "РСЗО-невидимки", поставленные Северной Кореей. Военную технику маскируют под гражданские машины армии стран с террористической тактикой ведения войны.

22 января бойцы Сил специальных операций ВСУ отбили штурм северокорейских военных в Курской области РФ. Во время ожесточенного боя бойцы ССО уничтожили 21 военного КНДР и ранили еще 40.