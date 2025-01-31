В ССО прокомментировали информацию об отводе солдат КНДР с передовой на Курщине

Решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может быть не окончательным, потому что отвод северокорейцев может свидетельствовать и о том, что их отправили на дообучение пока РФ решит, как их использовать дальше, говорят источники The New York Times.

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Силы специальных операций ВСУ подтвердили информацию об отводе с передовой солдат КНДР. Здесь говорят, что не видели их уже около трех недель. Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал представитель ССО полковник Александр Киндратенко.

"Силы специальных операций говорят исключительно за направления, где применяются наши подразделения, в связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно понеся большие потери они вынуждены были отойти", — сказал он.

Солдат КНДР отвели с передовой в Курской области

Так, 31 января издание The New York Times со ссылкой на свои источники в Украине и США написало, что военных КНДР, которые воюют на стороне России против Украины в Курской области из-за безумных потерь отвели с передовой.

Решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может быть не окончательным, потому что отвод северокорейцев может свидетельствовать и о том, что их отправили на дообучение пока РФ решит, как их использовать дальше.

Солдаты КНДР воюют в РФ против Украины

В ноябре 2024 года в Россию прибыло 11 тысяч военных из Северной Кореи. По данным командующего ВСУ Александра Сырского, их численность за 3 месяца сократилась вдвое — почти на 5 тысяч человек.

Напомним, что 26 января сообщалось, что солдаты КНДР стреляют по гражданским россиянам на Курщине, те ищут защиты у ВСУ.

Также ранее сообщалось, что ВСУ проводят контрнаступательные действия на Курщине и вытесняют ВС РФ с отдельных позиций.