По словам мужчин, до прихода "союзников" в их селе было спокойно. Но корейцы, как только зашли, начали стрелять во все, что видели, и двое россиян решили направляться к украинцам, рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

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В Курской области солдаты КНДР обстреливают гражданских во время штурмов населенных пунктов. Из-за этого они ищут защиты у ВСУ и у украинской военной комендатуры в Судже. Об этом свидетельствует видео, которое обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.

"Два русских мужика на Курщине сбежали в украинскую комендатуру. Во время штурма военными КНДР их родного села они встретились с союзниками. Итог встречи — простреленная нога одного из дедов и намерение двигаться в Суджу в "украинский плен". По словам мужчин, до прихода "союзников" в их селе было спокойно. Но корейцы, как только зашли, начали стрелять во все, что видели, и двое россиян решили направляться к украинцам", — рассказал журналист.

Так, к украинцам пришли двое гражданских россиян, которые рассказали, что в их селе находились северокорейские солдаты. Гражданские прятались в подвалах, а корейцы угрожали им оружием.

Мужчины рассказали, что по ним бросали гранатами, а на следующий день пришли украинцы и начали "зачищать" село. Они говорят, что корейцев увидели впервые, мол, те зашли в село и начали из автоматов бить по окнам.

Напомним, что 22 января сообщалось, что из-за безумных потерь руководство КНДР готовит новую партию солдат для отправки в РФ. Солдаты, которые воюют в Курской области России, наступают почти без поддержки бронетехники, не отступают и не перегруппировываются, из-за чего их быстро ликвидируют.

Также 24 января сообщалось, что ВСУ проводят контрнаступательные действия на Курщине и вытесняют ВС РФ с отдельных позиций.