Солдати КНДР стріляють по цивільних росіянах на Курщині, ті шукають захисту у ЗСУ (відео)

За словами чоловіків, до приходу "союзників" в їхньому селі було спокійно. Але корейці, як тільки зайшли, почали стріляти в усе, що бачили, і двоє росіян вирішили прямувати до українців, розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

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В Курській області солдати КНДР обстрілюють цивільних під час штурмів населених пунктів. Через це вони шукають захисту у ЗСУ та у української військової комендатури у Суджі. Про це свідчить відео, яке оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Два російські мужики на Курщині втекли до української комендатури. Під час штурму військовими КНДР їхнього рідного села вони зустрілися з союзниками. Підсумок зустрічі — прострілена нога одного з дідів та намір рухатися до Суджі в "український полон". За словами чоловіків, до приходу "союзників" в їхньому селі було спокійно. Але корейці, як тільки зайшли, почали стріляти в усе, що бачили, і двоє росіян вирішили прямувати до українців", — розповів журналіст.

Так, до українців прийшли двоє цивільних росіян, які розповіли, що в їхньому селі перебували північнокорейські солдати. Цивільні ховалися в підвалах, а корейці погрожували їм зброєю.

Чоловіки розповіли, що по них кидали гранатами, а наступного дня прийшли українці і почали "зачищати" село. Вони кажуть, що корейців побачили вперше, мовляв, ті зайшли в село і почали з автоматів гатити по вікнах.

Нагадаємо, що 22 січня повідомлялося, що через шалені втрати керівництво КНДР готує нову партію солдатів для відправлення до РФ. Солдати, які воюють в Курській області Росії, наступають майже без підтримки бронетехніки, не відступають і не перегруповуються, через що їх швидко ліквідовують.

Також 24 січня повідомлялося, що ЗСУ проводять контрнаступальні дії на Курщині і витискають ЗС РФ з окремих позицій.