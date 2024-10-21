11 тысяч загадочных корейцев: для чего РФ понадобилось подкрепление из КНДР

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11 тысяч корейцев

У нас как будто появился дополнительный повод для уныния и поминальной ямы. Но надо присмотреться внимательнее к этой теме — и может, тогда не будет повода посыпать голову пеплом.

Если мы думаем, что россиянам корейцы нужны, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте, то это означает, что ситуация у россиян, которые недавно оперировали контингентом в 500 тысяч человек, очень плохая.

И тогда надо радоваться, что им стали позарез нужны эти корейцы.

Если мы думаем, что у россиян все хорошо и есть этот контингент в 500 тысяч человек, то дополнительные 11 тысяч голодных корейцев, а это всего 2 процента, вообще ни на что не повлияют.

Но вопрос, зачем так напрягаться Путину, чтобы привлечь корейцев, которые ни на что не повлияют? Северокорейский диктатор точно же продал эти души очень дорого.

И если снаряды Путин закупает в масштабах и понятно, зачем ему идти на договоренности по этому поводу с Северной Кореей, а это делается точно не бесплатно и имеет политические последствия в мире, то зачем делать похожие шаги для привлечения дополнительных 11 тысяч человек? И это же не лютый спецназ, известный во всем мире.

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Причем россияне недавно утверждали, что нанимают ежемесячно по 30 тысяч человек. Зачем им треть этого, что идет по очень дорогой цене и требует очень значительных административных усилий? Они же на русском даже не говорят. Управлять этими людьми — это будет сложная задача.

Так о чем нам это говорит?

Путин хотел осуществить сложную операцию, которая должна была бы иметь психологический эффект? Продемонстрировать коалицию?

Или миф о бесконечных российских ресурсах является таки мифом и для них, даже дорогой ценой, важно привлечь дополнительные 11 тысяч человек? И Путину очень нужно до выборов в США не показать слабость, не дать всем увидеть, что он построил потемкинскую "деревню" мощной мощности российской армии, которая способна наступать вечно? Может, Путин сделал ставку на победу Трампа и хочет дотянуть любой ценой до 6 ноября и ему нужно, чтобы до этого времени никто не увидел, что и его экономика, и его армия истощены?

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