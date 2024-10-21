11 тисяч загадкових корейців: для чого РФ знадобилося підкріплення з КНДР

Related video

11 тисяч корейців

У нас наче з'явився додатковий привід для зневіри і помиральної ями. Але треба придивитись уважніше до цієї теми — можливо, тоді не буде приводу посипати голову попелом.

Якщо ми думаємо, що росіянам корейці потрібні, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті, то це означає, що ситуація у росіян, які нещодавно оперували контингентом у 500 тисяч людей, дуже погана.

І тоді треба радіти, що їм стали конче потрібні ці корейці.

Якщо ми думаємо, що у росіян все добре і є цей контингент у 500 тисяч людей, то додаткові 11 тисяч голодних корейців, а це лише 2 відсотки, взагалі ні на що не вплинуть.

Але питання, нащо так напружуватися Путіну, щоб притягти корейців, які ні на що не вплинуть? Північнокорейський диктатор точно ж продав ці душі дуже дорого.

Якщо снаряди Путін закуповує у масштабах і зрозуміло, навіщо йому йти на домовленості щодо цього з Північною Кореєю, а це робиться точно не безкоштовно і має політичні наслідки у світі, то навіщо ж робити схожі кроки для залучення додаткових 11 тисяч людей? І це ж не лютий спецназ, відомий у всьому світі.

Важливо

"Наше суверенне право": у Путіна прокоментували відправлення бійців КНДР під Курськ

Причому росіяни нещодавно стверджували, що наймають щомісяця по 30 тисяч людей. Навіщо їм третина цього, що йде за дуже дорогою ціною і потребує дуже значних адміністративних зусиль? Вони ж російською навіть не говорять. Управляти цими людьми — це буде складне завдання.

То про що нам це говорить?

Путін хотів здійснити складну операцію, яка мала б зчинити психологічний ефект? Продемонструвати коаліцію?

Чи міф про нескінченні російські ресурси є таки міфом і для них, навіть дорогою ціною, важливо залучити додаткові 11 тисяч людей? І Путіну конче потрібно до виборів в США не показати слабкість, не дати всім побачити, що він побудував потьомкінську "дєрєвню" потужної потужності російської армії, яка здатна наступати вічно? Може, Путін зробив ставку на перемогу Трампа і хоче дотягти за будь-яку ціну до 6 листопада і йому потрібно, щоб до цього часу ніхто не побачив, що і його економіка, і його армія виснаженні?

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо