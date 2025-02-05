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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Броня майже закінчилась: ЗС РФ все частіше використовують для штурмів "Лади", — ЗМІ

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Фото: Скрін відео | ЗС РФ почали використовувати для штурмів "Лади"

Спочатку Володимир Путін наказав їздити на "Ладах" чиновникам, а тепер на них пересіли й військові. Росіяни атакують на машинах, які не захищають навіть від куль.

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Через брак броньованої техніки російські окупанти частіше стали атакувати на "Ладах". Відео з фронту свідчать про те, що машини позначають спеціальними позначками та навіть посилюють протидронними ґратами. Про це 4 лютого повідомили у The Telegraph.

Коли такі виробники як Mercedes і Volkswagen вийшли з Росії, президент Володимир Путін наказав бізнесменам і чиновникам пересісти на "Лади". Тепер, як припускають у виданні, такі ж накази отримали й військовослужбовці.

Штурми ЗС РФ, штурми Росії, російські окупанти, Росія, Лада, Лади, штурм на Ладі, Лада штурм Fullscreen
Російські окупанти пересіли на "Лади"
Фото: Колаж

Аналітики Oryx вважають, що з початку повномасштабної війни ЗС РФ втратили понад 15 000 одиниць бронетехніки та важкої бойової техніки. Зазначається, що досягти заміни щорічних витрат (6 000 бойових машин) промисловість країни-агресорки досі не змогла. Ворогу вдалося компенсувати втрати розконсервуванням застарілої техніки, щодо стану яких можна лише здогадуватись.

Ймовірно, поширення штурмів на "Ладах" свідчить про те, що запаси у Росії закінчуються. Ця автівка програє справжній техніці, адже її сталевий корпус пробивається навіть з гвинтівок і кулеметів. Очікується, що попри просування на фронті дефіцит бойових ресурсів підштовхуватиме Путіна до завершення вогню.

Штурми ЗС РФ, штурми Росії, російські окупанти, Росія, Лада, Лади, штурм на Ладі, Лада штурм Fullscreen
Російські окупанти пересіли на "Лади"
Фото: Колаж

Нагадаємо, у Forbes повідомили, що через втрати бронетехніки російські окупанти почали пересідати на коней. У виданні зазначили, що Росія виробляє приблизно 200 БМП-3 і 90 танків Т-90М на рік, і цього недостатньо для покриття втрат.

5 лютого в ISW проінформували, що деякі регіони РФ не можуть виконати свої щомісячні квоти на призов, адже росіяни не хочуть йти добровольцями на фронт.