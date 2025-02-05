Броня майже закінчилась: ЗС РФ все частіше використовують для штурмів "Лади", — ЗМІ

Спочатку Володимир Путін наказав їздити на "Ладах" чиновникам, а тепер на них пересіли й військові. Росіяни атакують на машинах, які не захищають навіть від куль.

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Через брак броньованої техніки російські окупанти частіше стали атакувати на "Ладах". Відео з фронту свідчать про те, що машини позначають спеціальними позначками та навіть посилюють протидронними ґратами. Про це 4 лютого повідомили у The Telegraph.

Коли такі виробники як Mercedes і Volkswagen вийшли з Росії, президент Володимир Путін наказав бізнесменам і чиновникам пересісти на "Лади". Тепер, як припускають у виданні, такі ж накази отримали й військовослужбовці.

Російські окупанти пересіли на "Лади" Фото: Колаж

Аналітики Oryx вважають, що з початку повномасштабної війни ЗС РФ втратили понад 15 000 одиниць бронетехніки та важкої бойової техніки. Зазначається, що досягти заміни щорічних витрат (6 000 бойових машин) промисловість країни-агресорки досі не змогла. Ворогу вдалося компенсувати втрати розконсервуванням застарілої техніки, щодо стану яких можна лише здогадуватись.

Ймовірно, поширення штурмів на "Ладах" свідчить про те, що запаси у Росії закінчуються. Ця автівка програє справжній техніці, адже її сталевий корпус пробивається навіть з гвинтівок і кулеметів. Очікується, що попри просування на фронті дефіцит бойових ресурсів підштовхуватиме Путіна до завершення вогню.

Російські окупанти пересіли на "Лади" Фото: Колаж

Нагадаємо, у Forbes повідомили, що через втрати бронетехніки російські окупанти почали пересідати на коней. У виданні зазначили, що Росія виробляє приблизно 200 БМП-3 і 90 танків Т-90М на рік, і цього недостатньо для покриття втрат.

5 лютого в ISW проінформували, що деякі регіони РФ не можуть виконати свої щомісячні квоти на призов, адже росіяни не хочуть йти добровольцями на фронт.