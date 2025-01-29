Російські війська розміщують техніку в захоплених будинках жителів Херсонської області, — АТЕШ (фото)

За словами українських партизанів, найчастіше на території домоволодінь жителів Херсонської області опиняється бронетехніка, військові вантажівки та навіть РСЗВ.

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Російські війська розміщують військову техніку в захоплених будинках у Херсонській області. При цьому на території домоволодінь часто опиняється бронетехніка і навіть РСЗВ. Про це повідомляє рух АТЕШ.

"Часто на таке "зберігання" заганяється бронетехніка, військові вантажівки та навіть РСЗВ. Особливо цінні зразки озброєння вони намагаються прикрити маскувальними сітками", — йдеться в публікації.

За інформацією партизанів, подібні дії вони намагаються фіксувати та передавати Силам оборони України.

Бронетехніка в Херсонській області

Бронетехніка в Херсонській області

Своєю чергою бійці зі складу 1-го батальйону 40-ї бригади берегової оборони ЗСУ зупиняють прориви російських військ через Дніпро в Херсонській області за допомогою модернізованої зброї часів СРСР. Українські захисники прозвали БМП-1ТС "Нікою", на ім'я грецької богині перемоги.

Нагадаємо, що 20 січня в Херсонській області ЗСУ знищили дефіцитну систему "Небо-СВУ", яка "виявляє стелси".

Також повідомлялося, що у Фінляндії розробили дрон Steel Eagle для України, площа ураження поганого безпілотника приблизно дорівнює футбольному полю.