Российские войска размещают технику в захваченных домах жителей Херсонской области, — АТЕШ (фото)

По словам украинских партизан, зачастую на территории домовладений жителей Херсонской области оказывается бронетехника, военные грузовики и даже РСЗО.

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Российские войска размещают военную технику в захваченных домах в Херсонской области. Пои этом на территории домовладений часто оказывается бронетехника и даже РСЗО. Об этом сообщает движение АТЕШ.

"Часто на такое "хранение" загоняется бронетехника, военные грузовики и даже РСЗО. Особенно ценные образцы вооружения они пытаются прикрыть маскировочными сетями", — говорится в публикации.

По информации партизан, подобные действия они стараются фиксировать и передавать Силам обороны Украины.

Бронетехника в Херсонской области

Бронетехника в Херсонской области

В свою очередь бойцы из состава 1-го батальона 40-й бригады береговой обороны ВСУ останавливают прорывы российских войск через Днепр в Херсонской области с помощью модернизированного оружия времен СССР. Украинские защитники прозвали БМП-1ТС "Никой", по имени греческой богини победы.

Напомним, что 20 января в Херсонской области ВСУ уничтожили дефицитную систему "Небо-СВУ", которая "обнаруживает стелсы".

Также сообщалось, что в Финляндии разработали дрон Steel Eagle для Украины, площадь поражения дурного беспилотника примерно равна футбольному полю.