Площадь поражения с футбольное поле: финны разработали дрон Steel Eagle для Украины (видео)

Дрон оснащен пропеллером и несет веерный заряд со стальными и вольфрамовыми пулями. Три БПЛА Steel Eagle способны уничтожить врага на территории размером с футбольное поле.

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Финская компания Insta вместе с украинскими специалистами разработали для Сил обороны Украины новый дрон Steel Eagle с увеличенным радиусом действия. Беспилотник представят на мероприятии SecD Day, которое начнется в Хельсинки 29 января, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Журналисты отмечают, что финская высокотехнологичная компания Insta является стратегическим партнером Вооруженных сил Украины, и новый беспилотный летательный аппарат разрабатывали с учетом потребностей украинских бойцов.

"Если он работает только в Финляндии, то нельзя понять, каким должно быть устройство. В Украине идет война, поэтому продукт разрабатывали с учетом тамошних условий", — сказал говорит директор по продажам и маркетингу оборонного бизнеса Insta Тууре Лехторанта.

Сейчас устройство запущено в производство, испытательные полеты проходили пока только тестовые версии. Устройство получило название Steel Eagle ER extended range — "стальной орел увеличенного радиуса действия".

Новый дрон Steel Eagle имеет заряд со стальными пулями

Украинские специалисты разработали пропеллер для нового дрона, а финская компания оснастила его зарядом со взрывчаткой, вольфрамовыми и стальными пулями. Вольфрам — твердый металл, имеющий самую высокую температуру плавления и кипения и активно используемый в военной промышленности. Пули Steel Eagle смогут пробивать крышу обычного и легкобронированного автомобиля с высоты нескольких десятков метров, хотя в первую очередь дрон предназначен для уничтожения пехоты. Трех таких беспилотников будет достаточно, чтобы ликвидировать врагов на территории размером с футбольное поле, пишут авторы материала.

Кроме того, Steel Eagle имеет систему радиосигнала для управления оператором и способность релеирования (то есть выполняет роль звена для передачи данных). Также к дрону прилагаются очки оператора с функцией "взгляда от первого лица", то есть военный сможет видеть окружающую среду с камеры на беспилотнике.

Новый БПЛА имеет большой радиус действия и устойчив к возможным препятствиям.

Напомним, 22 января Государственная пограничная служба рассказала о роли БпЛА "Вампир" в контратаках ВСУ под Харьковом.

Также 22 января в пресс-службе Министерства обороны Украины представили новый дрон украинского производства. Беспилотный авиационный комплекс Poseidon будут использовать для выполнения специальных задач.