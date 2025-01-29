Площа ураження з футбольне поле: фіни розробили дрон Steel Eagle для України (відео)

Дрон оснащений пропелером і несе віяловий заряд зі сталевими та вольфрамовими кулями. Три БПЛА Steel Eagle здатні знищити ворога на території розміром з футбольне поле.

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Фінська компанія Insta разом з українськими фахівцями розробили для Сил оборони України новий дрон Steel Eagle зі збільшеним радіусом дії. Безпілотник представлять на заході SecD Day, що розпочнеться в Гельсінкі 29 січня, повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle.

Журналісти зазначають, що фінська високотехнологічна компанія Insta є стратегічним партнером Збройних сил України, і новий безпілотний літальний апарат розробляли з урахуванням потреб українських бійців.

"Якщо він працює тільки у Фінляндії, то не можна зрозуміти, яким має бути пристрій. В Україні йде війна, тому продукт розробляли з урахуванням тамтешніх умов", – сказав каже директор з продажу та маркетингу оборонного бізнесу Insta Тууре Лехторанта.

Наразі пристрій запущено у виробництво, випробувальні польоти проходили поки що лише тестові версії. Пристрій отримав назву Steel Eagle ER extended range — "сталевий орел збільшеного радіуса дії".

Новий дрон Steel Eagle має заряд зі сталевими кулями

Українські фахівці розробили пропелер для нового дрона, а фінська компанія оснастила його зарядом із вибухівкою, вольфрамовими та сталевими кулями. Вольфрам — твердий метал, що має найвищу температуру плавлення та кипіння й активно використовується у військовій промисловості. Кулі Steel Eagle зможуть пробивати дах звичайного та легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів, хоча насамперед дрон призначений для знищення піхоти. Трьох таких безпілотників буде достатньо, щоб ліквідувати ворогів на території розміром з футбольне поле, пишуть автори матеріалу.

Крім того, Steel Eagle має систему радіосигналу для управління оператором та здатність релеювання (тобто виконує роль ланки для передачі даних). Також до дрона додаються окуляри оператора з функцією "погляду від першої особи", тобто військовий зможе бачити навколишнє середовище з камери на безпілотнику.

Новий БПЛА має великий радіус дії та стійкий до можливих перешкод.

Нагадаємо, 22 січня Державна прикордонна служба розповіла про роль БпЛА "Вампір" в контратаках ЗСУ під Харковом.

Також 22 січня у пресслужбі Міністерства оборони України представили новий дрон українського виробництва. Безпілотний авіаційний комплекс Poseidon використовуватимуть для виконання спеціальних завдань.