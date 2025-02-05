"Продовжують просуватися": військові ЗС РФ почали пересідати на коней, — Forbes

За словами журналістів, російські заводи не встигають виробляти нову броньовану техніку, саме тому "наступними можуть бути коні". Така "демеханізація" робить російську піхоту вразливою перед українською артилерією.

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Через величезні втрати броньованої техніки на полі бою російські військовослужбовці почали пересідати на коней. Про це пише Forbes.

Журналісти зазначили, що втрати російської техніки в Україні перевищили 15 000 одиниць. Водночас виробництво нової техніки відставало, а запаси старої техніки часів холодної війни вичерпалися наприкінці 2024 року, що й змусило російські війська врешті-решт пересідати на коней.

Автори матеріалу пригадали відео, яке поширилося в соціальних мережах. На ньому двоє російських солдатів їдуть верхи на конях.

"Російські механізовані полки втрачають бронетехніку зі швидкістю 6 000 одиниць на рік. Це занадто багато для російських заводів, щоб їх замінити. Росія виробляє близько 200 нових бойових машин БМП-3 і 90 нових танків Т-90М щороку, а також кілька сотень інших нових броньованих машин, в тому числі колісні бойові машини БТР-82", — йдеться у матеріалі.

Протягом перших двох років війни Кремль успішно заповнював розрив між втратами і виробництвом, витягуючи стару техніку часів холодної війни з довготривалого зберігання. Але зараз навіть ці запаси вичерпуються.

"Оскільки бронемашини, навіть дуже старі, стають все більш рідкісними на російській службі, все більше російських штурмових груп пересуваються на цивільних фургонах і компактних автомобілях. Наступними можуть бути коні", — зазначили журналісти.

Така "демеханізація" робить російську піхоту вразливою перед українською артилерією і призводить до великих втрат.

Водночас журналісти підкреслили, що це не означає, що Росія програє війну, адже серйозні проблеми переживає й Україна.

"Російські війська зазнають великих втрат. Проте вони продовжують просуватися на багатьох напрямках, де українська оборона розтягнута через нестачу живої сили — і де Росія змогла сконцентрувати переважаючі сили", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, дрони ЗСУ за секунди ліквідували 11 штурмовиків РФ на БТР-82.

3 лютого Forbes оприлюднило матеріал, в якому розповідалось про те, як ЗС РФ замаскували танк під частину лісу.