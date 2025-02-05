"Продолжают продвигаться": военные ВС РФ начали пересаживаться на лошадей, — Forbes

По словам журналистов, российские заводы не успевают производить новую бронированную технику, именно поэтому "следующими могут быть лошади". Такая "демеханизация" делает российскую пехоту уязвимой перед украинской артиллерией.

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Из-за огромных потерь бронированной техники на поле боя российские военнослужащие начали пересаживаться на лошадей. Об этом пишет Forbes.

Журналисты отметили, что потери российской техники в Украине превысили 15 000 единиц. При этом производство новой техники отставало, а запасы старой техники времен холодной войны иссякли в конце 2024 года, что и заставило российские войска в конце концов пересаживаться на лошадей.

Авторы материала вспомнили видео, которое распространилось в социальных сетях. На нем двое российских солдат едут верхом на лошадях.

"Российские механизированные полки теряют бронетехнику со скоростью 6 000 единиц в год. Это слишком много для российских заводов, чтобы их заменить. Россия производит около 200 новых боевых машин БМП-3 и 90 новых танков Т-90М каждый год, а также несколько сотен других новых бронированных машин, в том числе колесные боевые машины БТР-82", — говорится в материале.

В течение первых двух лет войны Кремль успешно восполнял разрыв между потерями и производством, извлекая старую технику времен холодной войны из долговременного хранения. Но сейчас даже эти запасы исчерпываются.

"Поскольку бронемашины, даже очень старые, становятся все более редкими на российской службе, все больше российских штурмовых групп передвигаются на гражданских фургонах и компактных автомобилях. Следующими могут быть лошади", — отметили журналисты.

Такая "демеханизация" делает российскую пехоту уязвимой перед украинской артиллерией и приводит к большим потерям.

В то же время журналисты подчеркнули, что это не означает, что Россия проигрывает войну, ведь серьезные проблемы переживает и Украина.

"Российские войска несут большие потери. Однако они продолжают продвигаться на многих направлениях, где украинская оборона растянута из-за недостатка живой силы — и где Россия смогла сконцентрировать превосходящие силы", — отметили авторы материала.

Напомним, дроны ВСУ за секунды ликвидировали 11 штурмовиков РФ на БТР-82.

3 февраля Forbes обнародовало материал, в котором рассказывалось о том, как ВС РФ замаскировали танк под часть леса.