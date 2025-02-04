Показательный случай: дроны ВСУ за секунды ликвидировали 11 штурмовиков РФ на БТР-82, — Forbes

В некоторых районах фронта на каждого российского солдата приходится пять украинских беспилотников, рассказал российский перебежчик. Многие российские новобранцы погибают в течение нескольких дней после отправки на фронт.

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Украинские дроны отслеживали перемещение российской боевой машины БТР-82, которая мчалась по изрытой снарядами серой зоне днем под Покровском. Об этом пишет Forbes.

Машина вела огонь из своей автоматической пушки на ходу и добрилась до руин здания. 11 российских пехотинцев, судя по всему, не допускали, что прямо над их головами находятся дроны, и что жить им осталось считанные секунды.

Беспилотники из украинской 5-й штурмовой бригады сбросили мины на пехоту, были ликвидированы все 11.

Такой обреченный немногочисленный штурм показателен на 36-м месяце войны, отмечает издание. Атаки могут продолжаться до нескольких минут, прежде чем большинство или все атакующие будут убиты или ранены. Многие российские новобранцы погибают в течение нескольких дней после отправки на фронт.

"Парень, 18 лет, [провел] 20 минут на фронте", — рассказал один российский перебежчик.

"FPV-дрон полетел на ним с тротиловой шашкой — и все. Они сразу же превращают вас в пыль", — отметил он. В самых сложных секторах на каждого российского солдата приходится пять украинских беспилотников, добавил он.

Но преимущество Украины в дронах еще не означает, что они выигрывают войну. Но это может позволить не проиграть, отмечают авторы публикации.

Войска РФ все еще наступают. Но каждый захваченный ими метр обходится дорого. Российский военный блогер недавно выразил тревогу, узнав, что многие новобранцы живут всего неделю после подписания контрактов.

По оценкам главкома генерала Александра Сырского, Россия потеряла 434 000, включая 150 000 погибших в 2024 году. Это больше убитых и раненых российских солдат, чем за предыдущие два года вместе взятые. Общие потери РФ с февраля 2022 года могут составить около 800 000 человек.

Российские штурмовые группы — это практически "смертники", по словам перебежчика. В среднем, сказал он, только один из пяти пехотинцев выживает после атаки.

Как долго Кремль сможет поддерживать столь дорогостоящие военные усилия — это вопрос, на который может ответить только Кремль и российское общество в целом. Но не "бесконечно", считают в Forbes.

Напомним о потерях ВС РФ в январе — около 100 погибших или раненых на квадратный километр захваченной территории.

Также сообщалось, что ВС РФ продвигаются в Донецкой области: успехи в Часовом Яру и возле трех сел, по данным DeepState.