Показовий випадок: дрони ЗСУ за секунди ліквідували 11 штурмовиків РФ на БТР-82, — Forbes

У деяких районах фронту на кожного російського солдата припадає п'ять українських безпілотників, розповів російський перебіжчик. Багато російських новобранців гинуть протягом кількох днів після відправлення на фронт.

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Українські дрони відстежували переміщення російської бойової машини БТР-82, яка мчала по поритій снарядами сірій зоні вдень під Покровськом. Про це пише Forbes.

Машина вела вогонь зі своєї автоматичної гармати на ходу і добралася до руїн будівлі. 11 російських піхотинців, судячи з усього, не припускали, що прямо над їхніми головами перебувають дрони, і що жити їм залишилося лічені секунди. Безпілотники з української 5-ї штурмової бригади скинули міни на піхоту, було ліквідовано всіх 11.

Такий приречений нечисленний штурм показовий на 36-му місяці війни, зазначає видання. Атаки можуть тривати до кількох хвилин, перш ніж більшість або всі штурмовики будуть вбиті або поранені. Багато російських новобранців гинуть протягом кількох днів після виряджання на фронт.

"Хлопець, 18 років, [провів] 20 хвилин на фронті", — розповів один російський перебіжчик. "FPV-дрон полетів на них із тротиловою шашкою — і все. Вони відразу ж перетворюють вас на пил", — зазначив він. У найскладніших секторах на кожного російського солдата припадає п'ять українських безпілотників, додав він.

Але перевага України в дронах ще не означає, що вони виграють війну. Але це може дозволити не програти, пишуть автори публікації.

Війська РФ усе ще наступають. Але кожен захоплений ними метр обходиться дорого. Російський військовий блогер нещодавно висловив тривогу, дізнавшись, що багато новобранців живуть лише тиждень після підписання контрактів.

За оцінками головкому генерала Олександра Сирського, Росія втратила 434 000, включно зі 150 000 загиблих у 2024 році. Це більше вбитих і поранених російських солдатів, ніж за попередні два роки разом узяті. Загальні втрати РФ із лютого 2022 року можуть становити приблизно 800 000 осіб.

Російські штурмові групи — це практично "смертники", за словами перебіжчика. У середньому, сказав він, тільки один із п'яти піхотинців виживає після атаки.

Як довго Кремль зможе підтримувати настільки дорогі військові зусилля — це питання, на яке може відповісти тільки Кремль і російське суспільство загалом. Але не "нескінченно", вважають у Forbes.

Нагадаємо про втрати ЗС РФ у січні — близько 100 загиблих або поранених на квадратний кілометр захопленої території.

Також повідомлялося, що ЗС РФ просуваються на Донеччині: успіхи в Часовому Яру і близько трьох сіл, за даними DeepState.