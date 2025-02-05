Російські регіони не можуть виконати поставлені перед ними мобілізаційні квоти, — ISW

Щомісяця РФ призиває таку кількість осіб, якої вистачає лише на заміщення зазнаних втрат або й взагалі менше за цей необхідний окупантам мінімум.

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Деякі регіони в Росії не можуть мобілізувати до лав окупаційної армії необхідну кількість військовослужбовців, щоб замінити ті втрати, які несуть ЗС РФ в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 5 лютого.

"ISW також отримав повідомлення про те, що окремі російські суб'єкти федерації не можуть виконати свої щомісячні квоти на призов, оскільки громадяни менш охоче йдуть воювати добровольцями", — йдеться у звіті.

Зазначається, що наприкінці 2024 року та в січні 2025 року ISW отримав повідомлення про те, що щомісячний призов до російської армії дорівнює або є нижчим за кількість, необхідну для заміщення щомісячних втрат Росії один до одного.

Аналітики ISW нагадали, що 3 лютого Міністерство оборони Росії запропонувало проєкт поправок, які передбачають зміну класифікації певних захворювань, хвороб і розладів у військовослужбовців, які проходять строкову службу, а також у тих, хто укладає контракти на проходження служби за призовом.

Зокрема, Міноборони Росії запропонувало перекваліфікувати сифіліс, гіпертонію, атрофічні розлади центральної нервової системи, шкірні захворювання, шизофренію, психотичні розлади, афективні розлади та інші проблеми зі здоров'ям на більш легкі недуги, які не позбавляють права служити в армії.

Крім того, у звіті Інституту зазначено, що російські чиновники продовжують виправдовувати рішення Кремля не проводити примусової мобілізації, попри ознаки того, що російська армія намагається набрати достатню кількість нових кадрів, щоб замістити високі втрати.

Нагадаємо, 3 лютого в ISW повідомили, що росіяни розробили нову систему і дистанційно керують необмеженими "зграями" БПЛА.

1 лютого аналітики Інституту заявили, що ЗС РФ готові розпочати багатомісячну наступальну кампанію на Харківщині.