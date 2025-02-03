Росіяни розробили нову систему і дистанційно керують необмеженими "зграями" БПЛА, — ISW

GCS розробило вороже конструкторське бюро "Гермес". Попри втрати у "дурних" штурмах, Росія відклала розв’язання системних проблем у ЗС РФ у довгий ящик.

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ЗС РФ використовують нові системи, щоб керувати "зграями" БПЛА. Про це відомо зі звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованого 2 лютого.

Російські окупанти застосовують наземну систему управління (GCS) для контролю над безпілотниками. Її розробило конструкторське бюро "Гермес", дочірня компанія виробника систем боротьби з дронами "Кайсант". GCS може керувати "зграєю" з необмеженої кількості БПЛА за допомогою одного пульта дистанційного керування.

Зазначається, що ЗС РФ використовують нову систему на території Україні, щоб керувати безпілотниками на різних частотах. Таким чином ворог захищає свої дрони від впливу засобів РЕБ.

Мобілізація в Росії

Українська розвідка повідомила про примусову мобілізацію приблизно 300 мирних жителів тимчасово окупованих територій у Херсонській і Запорізькій областях. Такі показники були зафіксовані лише за грудень. Восени загарбники відправили 30 українців з ТОТ в невизначену військову частину в захопленому Криму. Мобілізовані в окупації цивільні стикаються з систематичним жорстоким поводженням, РФ не гребує порушенням Женевської конвенції.

Водночас російське джерело поскаржилось на брак боєприпасів і втрати у ЗС РФ внаслідок "дурних" штурмів. Провали ворожого командування призвели до передчасної заяви Міноборони Росії про захоплення села Новоєгорівка на Харківщині. Зазначається, що розв’язання своїх системних проблем у війську Москва відклала ще в серпні 2024 року, після вторгнення ЗСУ у Курську область.

Нагадаємо, у Forbes 2 лютого повідомили, що Росія втратила в районі Великої Новосілки диво-техніку, яку у виданні назвали "дерев’яним танком". Окупанти побудували броньовану штурмову машину, використавши колоди й метал.

Вночі на 3 лютого РФ атакували щонайменше 70 безпілотників, сили ППО працювали у 6 регіонах країни-агресорки. Повідомлялось про локальні блекаути, пожежі та десятки вибухів.