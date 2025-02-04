Майже 100 загиблих або поранених на квадратний кілометр захопленої території: які втрати РФ у січні

В Інституті вивчення війни заявили, що січень цього року став другим за величиною втрат місяцем для росіян від початку повномасштабного вторгнення. ЗС РФ втратили 48 240 живої сили. Це еквівалентно більш ніж трьом мотострілецьким дивізіям.

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У січні 2025 року російська армія продовжувала зазнавати значних втрат у війні проти України, попри те, що темпи її просування були повільнішими порівняно з кінцем минулого року. Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російське командування, ймовірно, свідомо йде на такі втрати, ставлячи на перше місце територіальні здобутки.

Аналітики ISW поки що не можуть оцінити, як довго армія РФ зможе витримувати такі масштаби втрат серед особового складу. За даними Міністерства оборони України станом на 3 лютого, протягом січня російські війська втратили 48 240 військових. Це еквівалентно більш ніж трьом мотострілецьким дивізіям і робить січень другим за рівнем втрат місяцем з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Фахівці ISW, проаналізувавши геолокаційні дані, підрахували, що у січні російські війська змогли захопити приблизно 498 квадратних кілометрів території в Україні та Курській області РФ, що становить у середньому 16,1 кв. км на день. Водночас за їхніми оцінками, на кожен квадратний кілометр захопленої території припадає близько 96 загиблих або поранених окупантів.

Для порівняння, у грудні 2024 року Збройні сили РФ втратили 48 670 військових, що стало найвищим показником за весь період повномасштабної війни. Водночас за цей період вони змогли захопити 593 квадратні кілометри української території.

"Зменшення захопленої території приблизно на 100 кв. км у період із грудня 2024-го по січень 2025 року в поєднанні з аналогічним щомісячним показником втрат вказує на те, що російські війська зазнають таких же високих втрат, попри досягнення меншого територіального просування в найближчій перспективі", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, 3 лютого аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися в Часовому Яру, Срібному, а також біля Новоандріївки та Надіївки.

29 січня офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький заявив, що на Покровському напрямку останнім часом все більше росіян здаються у полон.