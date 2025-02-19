"Техники почти не видим": в ВСУ рассказали о "мясных" штурмах под Покровском (карта)

Противник применяет тактику продвижения малыми группами и пытается использовать погодные условия, когда работа беспилотников затруднена.

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Российские войска на южном фланге Покровского направления используют тактику "мясных" штурмов позиций Сил обороны небольшими группами в несколько человек. При этом в атаках противник практически не применяет бронетехнику. О ситуации под покровском рассказал исполняющий обязанности пресс-офицера 32 механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян.

Александр Бордиян о ситуации на Покровском направлении (смотреть с 10:32)

"Техники мы почти не видим. Иногда (противник) используют технику, отнятую на временно оккупированных территориях", — сказал военный.

По словам Бордияна был эпизод, когда в бою был задействован один БТР, но его быстро уничтожили украинские защитники.

Также офицер отметил погодные условия на передовой, которыми пользуется противник, в особенности, россияне ловят момент когда из-за тумана и снегопадов затруднено применение беспилотников. В такие моменты неприятель активизирует атаки.

Ситуация на Покровском направлении

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники отбили 50 атак противника на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлино, Надиевка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Новоторецкое, Андреевка, Дачное, Шевченко и Улаклы.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, после того как Силы обороны освободили Песчаное, российским войскам не удалось продвинуться под Покровском.

Вместе с тем южнее Покровска в районе Улаклы противник расширил зону контроля в сторону Константинополя и проходящей через этот населенный пункт дороги. Также зафиксировано незначительное продвижение ВС РФ западнее Андреевки вдоль реки Волчья.

Ранее сообщалось, что российские войска с 15 февраля активизировали наступательные действия на Покровском направлении. По данным ресурса DeepState, южнее Покровска противник намеревался отбить позиции ВСУ в районе Песчаного.