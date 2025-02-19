Люди сидять без води і тепла: у Покровську та селах страшна гуманітарна ситуація, — волонтер (відео)

Поліцейські їздять Покровськом і вмовляють людей покинути місто. Регулярна робота російської артилерії і дронів не дає змоги провозити ліки та їжу літнім і лежачим хворим, описує те, що відбувається, волонтер Юрій Широков.

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У Покровську та прилеглих до нього населених пунктах спостерігається страшна гуманітарна ситуація. У людей немає ні води, ні тепла, розповів волонтер із Сіверськодонецька Юрій Широков в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

Варто зазначити, що важка ситуація з водопостачанням у Покровську триває досить давно. У місті воду раніше подавали за графіками, через бойові дії на Донбасі 2014 року пошкодився канал "Сіверський Донець-Донбас", тож Покровськ та інші прилеглі міста області були без води кілька місяців.

Поліцейські їздять Покровськом і вмовляють евакуюватися. Люди вважають за краще залишатися в місті, а ті, хто раніше виїхав, уже повернулися, додав він.

Більша частина вже евакуювалася із сіл і самого Покровська, але там залишаються люди похилого віку, люди з інвалідністю та лежачі хворі. Їм потрібно регулярно підвозити ліки.

"Волонтери їздять і ризикують своїм життям, завозять гуманітарну допомогу. Адже більшість їздить не на броньованих машинах. Ми заїжджали туди, коли люди приходили, а зараз буде набагато важче отримати гуманітарні вантажі та заїхати туди [в Покровськ]", — підкреслює Широков.

Російські війська обстрілюють логістичні маршрути з артилерії, також щільно працюють ударні дрони.

"Ситуація в Покровську дуже складна, росіяни б'ють по домівках і знищують усе. Однак поліція і волонтери намагаються вмовляти людей їхати", — підсумував Широков.

Нагадаємо, українські військові раніше описували ситуацію на південному фланзі Покровського напрямку. Війська РФ йдуть в атаку невеликими групами і практично не виїжджають на бронетехніці.

Фокус писав про збільшення активності військ Росії — штурмові дії стали відбуватися частіше приблизно у 2,5 раза. Покровський напрямок залишається найгарячішим.