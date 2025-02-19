Люди сидят без воды и тепла: в Покровске и селах страшная гуманитарная ситуация, — волонтер (видео)

Полицейские ездят по Покровску и уговаривают людей покинуть город. Регулярная работа российской артиллерии и дронов не позволяет провозить лекарства и еду пожилым и лежачим больным, описывает происходящее волонтер Юрий Широков.

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В Покровске и близлежащих к нему населенных пунктах наблюдается страшная гуманитарная ситуация. У людей нет ни воды, ни тепла рассказал волонтер из Северодонецка Юрий Широков в эфире телеканала "КИЕВ24".

Стоит отметить, что тяжелая ситуация с водоснабжением в Покровске продолжается довольно давно. В городе воду ранее подавали по графикам, из-за боевых действий на Донбассе в 2014 году повредился канал "Северский Донец-Донбасс", поэтому Покровск и другие близлежащие города области были без воды несколько месяцев.

Полицейские ездят по Покровску и уговаривает эвакуироваться. Люди предпочитают оставаться в городе, а ранее уехавшие уже вернулись, добавил он.

Большая часть уже эвакуировалась из сел и самого Покровска, но там остаются пожилые, люди с инвалидностью и лежачие больные. Им нужно регулярно подвозить лекарства.

"Волонтеры ездят и рискуют своей жизнью, завозят гуманитарную помощь. Большинство ведь ездит не на бронированных машинах. Мы заезжали туда, когда люди приходили, а сейчас будет намного тяжелее получить гуманитарные грузы и заехать туда [в Покровск]", — подчеркивает Широков.

Российские войска обстреливают логистические маршруты из артиллерии, также плотно работают ударные дроны.

"Ситуация в Покровске очень сложная, россияне бьют по домам и уничтожают все. Однако полиция и волонтеры пытаются уговаривать людей уезжать", — заключил Широков.

Напомним, украинские военные ранее описывали ситуацию на южном фланге Покровского направления. Войска РФ идут в атаку небольшими группами и практически не выезжают на бронетехнике.

Фокус писал об увеличении активности войск России — штурмовые действия стали происходить чаще примерно в 2,5 раза. Покровское направление остается самым горячим.