"ВСУ закрепились на рубежах" под Покровском, ВС РФ штурмовали на редких БМП, мотоциклах и багги

По словам защитника с позывным "Алекс", несмотря на систематические штурмы, "у врага нет значительных продвижений". Вместе с тем это дается ценой усилий и жизней украинских защитников.

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На протяжении всей ночи с 20 на 21 февраля российские войска совершили штурмовые действия на Покровском направлении. При этом, помимо нескольких БМП, в ход шли: багги, мотоциклы и автомобильная техника. Об этом сообщил лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс".

"Всю ночь и сейчас российские войска совершают штурмовые действия на Покровском направлении в районе Успеновки с применением мотоциклов, багги, автомобильной техники и даже несколько БМП выкатили — поэтому ночь и утро были довольно "веселыми", скучать ребятам не пришлось", — говорится в публикации.

По словам бойца, несмотря на такие систематические штурмы, подразделения Сил обороны "прочно закрепились на рубежах и у врага нет значительных продвижений", но это дается ценой усилий и жизней украинских защитников.

Покровское направление: ВСУ отразили 34 штурма

Покровск на карте

"Тридцать четыре атаки отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от населенных пунктов Луч, Покровск, Песчаное, Лысовка, Водяное Второе, Сергеевка, Надеевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы.

19 февраля волонтер Юрий Широков рассказал о происходящем в Покровске. По его словам, люди находятся без воды и тепла, в близлежащих селах — "страшная гуманитарная ситуация".

Также 19 февраля пресс-офицера 32 механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян отмечал, что под Покровском российские войска почти не атакуют бронетехникой. Пехота передвигается небольшими группами и пытается использовать в своих интересах погодные условия, когда дроны ВСУ не летают.

Напомним, что, по информации, ГУР, Кремль якобы собирается объявить "победу" 24 февраля. В разведведомстве сообщили, что пропагандистам РФ поручено сеять упаднические настроения среди граждан Украины.