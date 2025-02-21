Россия объявит "победу" 24 февраля: ГУР раскрыло планы Кремля

По информации ГУР, пропагандисты РФ получили от властей указания разжигать уныние в украинском обществе. Россияне готовятся объявить победу над Украиной и НАТО к "круглой" дате.

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Российские пропагандисты получили указания от Кремля продвигать нарративы о победе России в войне против Украины до третьей годовщины полномасштабного вторжения — 24 февраля 2025 года. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку длительное время московитская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом", — отмечают в ГУР.

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