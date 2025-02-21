Росія оголосить "перемогу" 24 лютого: ГУР розкрило плани Кремля

За інформацією ГУР, пропагандисти РФ отримали від влади вказівки розпалювати зневіру в українському суспільстві. Росіяни готуються оголосити перемогу над Україною і НАТО до "круглої" дати.

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Російські пропагандисти отримали вказівки від Кремля просувати наративи про перемогу Росії у війні проти України до третіх роковин повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2025 року. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу Росії над НАТО", оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом", — зазначають у ГУР.

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