Обговорять підтримку Україні: Європа скликає екстрену нараду серед міністрів оборони

Європейські лідери поспішають розробити нові оборонні плани, враховуючи перспективу припинення США своєї військової та фінансової підтримки України.

Related video

У понеділок, 24 лютого, Франція та Естонія скликають зустріч європейських міністрів оборони, щоб обговорити, як посилити підтримку України. Про це повідомляє видання Вloomberg з посиланням на свої джерела.

Зустріч запланована у форматі відеоконференції. Очікується, що у ній візьмуть участь 12 представників з Великобританії, Німеччини, Італії, Польщі, а також представників Європейського Союзу та НАТО.

"Європейські лідери поспішають розробити нові оборонні плани, враховуючи перспективу припинення США своєї величезної військової та фінансової підтримки України. Вашингтон також розпочав переговори про мир — перспективу, яка вплине на архітектуру безпеки на континенті на роки вперед — без участі Європи чи Києва", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зустріч представників оборонних відомств збігається з поїздкою до Києва 24 лютого кількох європейських лідерів, серед яких президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн . У понеділок у Брюсселі також зустрінуться міністри закордонних справ ЄС.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер наступного тижня вирушать до США, щоб зустрітися з Трампом.

Нагадаємо, що раніше Емманюель Макрон заявив, що готовий взяти на себе "всю відповідальність" за забезпечення миру та безпеки в Європі та зокрема в Україні. Також президент Франції анонсував нові важливі рішення у "найближчі дні та тижні".